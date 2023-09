In un’era in cui le piattaforme streaming stanno prendendo sempre più il sopravvento sulla televisione in chiaro, è diventato quasi essenziale essere in possesso di una smart TV per poter godere dei propri contenuti preferiti anche mentre si è a tavola o sdraiati sul divano. Se, però, non volete sostenere la spesa di un nuovo televisore, esiste un’alternativa nettamente più economica e ugualmente funzionale: il Chromecast con Google TV.

Questo pratico e compatto dispositivo trasformerà il vostro comune TV in una versione più smart, consentendovi l’accesso a tutte le piattaforme streaming e applicazioni di cui potreste mai avere bisogno, come Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube e molti altri. La bella notizia? Al momento l’articolo è in sconto a soli 29,99€ sul sito di Unieuro!

Chromecast con Google TV, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Chromecast con Googlt TV rappresenta l’acquisto perfetto per coloro che non possiedono una smart TV ma vogliono comunque poter sfruttare tutte le proprie piattaforme streaming preferite, dato che consente di trasmettere tutti i propri contenuti preferiti dallo smartphone, tablet o computer direttamente al televisore. In egual modo, è ottimo anche per le famiglie, dato che supporta più account Google, rendendo facilissimo passare da uno all’altro senza dover effettuare ogni volta il login.

Potrete, dunque, sfogliare tutti i contenuti presenti nei vostri servizi streaming in un’unica e comoda schermata Home, riproducendoli in un’eccezionale risoluzione 4K o 1080p in HDR e sfruttando anche i comandi vocali grazie all’integrazione con Assistente Google. In tal senso, è ideale anche per ascoltare la musica, giacché vi basterà dire ad alta voce la canzone o artista che volete ascoltare.

L’ultima chicca del Chromecast con Google TV è che si tratta un dispositivo interessante anche per i videogiocatori, che possono utilizzarlo per giocare a svariati titoli compatibili, riproducendoli sullo schermo del televisore e utilizzando lo smartphone come controller. Insomma, tutto ciò può essere vostro con soli 29,99€, per un risparmio notevole rispetto al prezzo consigliato di 39,99€, che raramente è sceso nel corso degli ultimi mesi.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

