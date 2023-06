Dalla Cina arrivano notizie incoraggianti sul mix energetico del paese: ad oggi l’energia solare in Cina continua a crescere a un ritmo pari +33% ogni anno e i pannelli già attivi hanno una capacità energetica doppia rispetto a quanto si può produrre dalle centrali a carbone del paese.

La notizia ci arriva dal China Electricity Council, un’associazione di categoria per le aziende energetiche cinesi che hanno ricevuto l’approvazione statale: l’associazione ha pubblicato da poche ore il primo report trimestrale intitolato “Operational Situation of the Electric Power Industry“.

Le fonti di energia rinnovabile hanno registrato progressi sostanziali, con la produzione di energia elettrica da combustibili non fossili che ha rappresentato 1,33 miliardi di kilowatt di capacità installata, segnando un notevole aumento del 15,9% rispetto all’anno precedente. Inoltre, questo segmento ha rappresentato il 50,5% della capacità totale installata, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Mentre le energie rinnovabili hanno prosperato, anche la produzione di energia da combustibili fossili ha registrato una crescita. La produzione di energia a carbone ha raggiunto 1,13 miliardi di kilowatt nel primo trimestre, con un modesto aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Inoltre, la produzione di energia a gas ha registrato un aumento significativo del 7,4%, raggiungendo i 120 milioni di kilowatt.

In particolare, la generazione di energia solare ha registrato notevoli progressi, con una capacità totale di 430 milioni di kilowatt. All’interno di questo segmento, la produzione di energia fotovoltaica è stata pari a 42.522 kilowatt, mentre la produzione di energia solare termica ha raggiunto i 670.000 kilowatt, entrambi con un sostanziale aumento del 33,7% rispetto all’anno precedente.

Secondo quanto afferma il China Electricity Council, alla fine del Q1 le centrali a carbone cinesi erano in grado di produrre 1.13 miliardi di kW mentre la totalità dei pannelli solari collegati alla rete elettrica è in grado – in condizioni ottimali – di produrre 2.6 miliardi di kW; inutile dire che è poco più che un tecnicismo, perché come ben sappiamo i pannelli solari raramente riescono a lavorare in condizioni ottimali, e sicuramente non possono farlo tutti in contemporanea.