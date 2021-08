In Cina diminuisce l’uso illecito delle criptovalute

Malgrado i crimini che ricorrono alle criptovalute siano in calo dal terzo trimestre del 2019, la Cina continua a essere uno dei paesi in cui sono maggiormente diffusi riciclaggio di denaro e truffe attraverso le valute digitali. Lo rivela un rapporto stilato da Chainalysis. Cosa emerge in queste righe?

Nel rapporto “Cryptocurrency and China”, pubblicato lo scorso 3 agosto, Chainalysis ha segnalato che tra l’aprile del 2019 e il giugno 2021 sono stati scambiate criptovalute per oltre 2,2 miliardi di dollari. Le transazioni connettono wallet di residenti cinesi e/o a essi riferiti verso indirizzi associati ad attività illecite e/o grige. Inoltre altri wallet, registrati sempre in Cina, hanno ricevuto oltre 2 miliardi di dollari in asset digitali, provenienti da presunte attività illecite – come il phishing, la cui ultima forma sfrutta la popolarità dello yuan digitale.

Nonostante i volumi elevati, Chainalysis denota che “il volume delle transazioni tra wallet cinesi e indirizzi legati a illeciti è diminuito drasticamente nel periodo di tempo preso in esame, sia in termini di valore nominale che in relazione ai casi di altri paesi. […] Mentre la Cina resta uno dei paesi con il tasso più alto per volumi di transazioni illecite, il margine rispetto ad altri paesi si è assottigliato: ciò suggerisce che la criminalità legata alle criptovalute nel paese è diminuita”.

Chainalysis ha inoltre sottolineato come il governo della Repubblica Popolare abbia condotto più di mille arresti associati al riciclaggio di denaro tramite l’utilizzo di asset digitali nel solo mese di giugno. Ciò, assieme all’energico sostegno alla sua CBDB, indicherebbe la volontà di reprimere queste realtà. “Sarà importante – conclude il sito statunitense – constatare se gli arresti porteranno ad un effettivo calo dei flussi di fondi illeciti verso aziende di criptovalute con sede in Cina e trader OTC”.