Cinque app che ci porteranno verso l’economia del Web 3.0

La recente causa Epic Games v. Apple ha gettato una luce sul dilemma affrontato dagli sviluppatori; in una recente intervista con CNBC Squawk Box, il CEO di Discord Jason Citron ha sottolineato che la commissione del 30% di Apple sui download dell’App Store “rende difficile per le aziende offrire supporto alla monetizzazione per aziende e creatori indipendenti”. Questo è destinato a cambiare con l’emergere dell’economia del Web 3.0, in cui piattaforme come Kin stanno già consentendo agli sviluppatori di creare esperienze basate su criptovalute nelle loro app e servizi digitali.

In questa economia aperta e decentralizzata, gli sviluppatori possono creare app che premiano gli utenti per il loro coinvolgimento senza raccolta intrusiva di dati, creando un’esperienza migliore per gli utenti e un mezzo per compensare adeguatamente gli sviluppatori per il loro tempo e impegno.

Con Kin che sta già dimostrando agli sviluppatori che l’integrazione crittografica può essere facile come lavorare con qualsiasi altro SDK, una nuova ondata di app sta già costruendo con successo criptovaluta nella loro offerta. Vediamo allora quali sono cinque delle app più innovative che sfruttano questa nuova economia e dimostrano che Kin è davvero denaro per il mondo digitale.

PeerBet

PeerBet è un’app di scommesse social gratuita, attualmente la miglior fonte di guadagno nell’ecosistema Kin. In meno di un mese, tra il 25 luglio e il 21 agosto, PeerBet ha generato 2,2 miliardi di Kin – circa 267.000 dollari. Uno dei motivi per cui Kin funziona così bene all’interno dell’esperienza PeerBet è perché l’app è stata costruita da zero con la criptovaluta Kin in mente e gli incentivi sono perfettamente allineati.

Quando gli utenti si uniscono, sono dotati di una piccola quantità di Kin per iniziare e possono facilmente guadagnare di più piazzando scommesse sul risultato di eventi sportivi, politici e di intrattenimento, o puntare suggerendo un argomento (una delle funzionalità più popolari dell’app), segnalando un amico, guardando annunci o sbloccando obiettivi in-app.

PeerBet è nel bel mezzo della creazione di nuove attività di spesa per Kin, incluso un mercato in cui gli utenti saranno in grado di acquistare avatar e token non fungibili. “Pagare con la crittografia dovrebbe essere semplice e veloce come pagare con una valuta virtuale utilizzata in molte altre app esistenti”. Simon Howard

Photo credit - Pexels.com

pop.in

La semplicità e la facilità d’uso sono fondamentali affinché l’economia crittografica prosperi all’interno delle app rivolte ai consumatori, ha affermato Alex Kruglov, CEO e co-fondatore di pop.in, un’app che aiuta le persone a fare amicizia e rompere il ghiaccio giocando a giochi di gruppo durante la chat video. I modi in cui gli utenti guadagnano Kin su pop.in si adattano perfettamente alla visione dell’app di essere un luogo in cui le persone possono uscire e promuovere connessioni umane reali in un ambiente virtuale.

I giocatori vengono premiati per aver vinto le partite, ma possono anche guadagnare Kin per aver fatto ridere qualcuno o portare un’atmosfera positiva. E se qualcuno perde una partita, gli altri giocatori spesso danno a quella persona un po’ di Kin per farla sentire meglio.

Madlipz ·

Madlipz è un’app di doppiaggio e voiceover, che premia gli utenti per la creazione e la condivisione di brevi e divertenti parodie video. “Integrando Kin e avendo un modo alternativo per monetizzare la piattaforma, non abbiamo necessità di creare un meccanismo per il controllo dei dati”, ha detto Alikhanzadeh. “I nostri utenti possono avere una presenza più aperta sulla piattaforma senza il timore di condividere inutilmente informazioni personali”.

L’accordo sta funzionando bene anche per Madlipz, che ha fatto 313 milioni di Kin in un solo mese quest’estate, l’equivalente di oltre 37.000 dollari.

Perfect365

L’app di bellezza per il trucco virtuale e la realtà aumentata Perfect365 monetizza in diversi modi, anche attraverso la pubblicità del marchio, gli abbonamenti e Kin. Ma è Kin che ha il maggior potenziale di innovazione. Gli utenti possono già dare una mancia ai creatori di contenuti in Kin e spenderlo in funzionalità premium all’interno dell’app, come opzioni illimitate di rossetto a colori personalizzati e pacchetti di filtri.

Ma Perfect365, che ha generato 1,9 miliardi di Kin attraverso il KRE tra la fine di luglio e la fine di agosto, sta anche costruendo il proprio mercato di e-commerce per espandere i casi d’uso offerti. Presto, gli utenti saranno in grado di mettere Kin verso l’acquisto di beni tangibili come carte regalo e trucco.

Kreechures

Crypto ha bisogno di un circolo virtuoso di opportunità di guadagno e di spesa per mantenere fiorente l’economia. Ad esempio, perché non dovresti essere in grado di guadagnare token per possedere un NFT? Daniel Charpentier sta aiutando a far sì che ciò accada attraverso un nuovo progetto Solana da lui fondato chiamato Kreechures, che gamifica la proprietà di token non fungibili.

In particolare, i Kreechures sono NFT di piccoli personaggi alieni di un altro sistema planetario che le persone possono raccogliere, addestrare per il combattimento, commerciare, vendere e persino allevare. I proprietari guadagnano token Kin attraverso interazioni quotidiane con i loro Kreechures e altri risultati tramite un’app web. Più a lungo detengono l’asset, più Kin guadagnano.