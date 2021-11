Cinque motivi per cui i giochi blockchain potrebbero essere il futuro del gaming

Tutti ormai sappiamo che i giochi basati su blockchain e cosiddetti play-to-earn, ossia gioca per guadagnare, stanno conoscendo un grande successo, grazie soprattutto ad alcuni titoli molto riusciti. Recentemente anche grandi nomi come Square Enix o Ubisoft stanno pensando di entrare nel settore, mentre EA Games ha dichiarato di considerare questo tipo di giochi “il futuro del settore”. Ma è davvero così? Ecco cinque motivi per cui EA Games potrebbe aver ragione.

Il gioco oggi avviene su reti di dati murate. Ciò significa che gli utenti non possono possedere le proprie risorse di gioco (skin, avatar, abilità, ecc.), la piattaforma li possiede. Axie Infinity sta mettendo fine a questo modello perché gli utenti possiedono le loro risorse come NFT su Axie e sono in grado di venderli in un mercato libero/economia di gioco a scopo di lucro.

Le blockchain consentono alle economie di gioco di formarsi organicamente. Gli utenti possono essere pagati per giocare. Ancora una volta, Axie Infinity sta guidando la carica qui. Gli utenti di Axie effettuano investimenti per acquisire gli NFT Axie e il token nativo AXS per iniziare a giocare. Da lì, possono guadagnare il token SLP giocando/competendo, poiché i token guadagnati possono essere scambiati con altre risorse crittografiche o fiat, etc. Molti utenti nelle Filippine stanno guadagnando più volte il loro solito stipendio mensile semplicemente giocando ad Axie Infinity, il tutto durante le difficoltà economiche causate da COVID-19, il che è piuttosto interessante.

Le blockchain pubbliche sono aperte a tutti e senza autorizzazione. Questo non è davvero il modo in cui funziona l’architettura dei dati chiusi di oggi. Mentre l’adozione degli smartphone continua a scalare con la crescita della tecnologia 4G e 5G nei mercati emergenti, dovremmo aspettarci che sempre più utenti accedano ai giochi basati su cripto e blockchain nel prossimo futuro.

I protocolli aperti collassano e comprimono il costo delle tecnologie esistenti. Le blockchain pubbliche sono protocolli aperti. Ethereum è un protocollo aperto. Chiunque può costruire giochi su Ethereum. In questo modo, si sta fondamentalmente esternalizzando gran parte dei loro costi operativi e di capitale alla blockchain di livello base di Ethereum, il che significa che è molto più facile iniziare un gioco per gli imprenditori. Le basse barriere all’ingresso aumentano la concorrenza. Ciò avvantaggia in ultima analisi gli utenti finali. Abbiamo visto questo svolgersi più e più volte nella storia. Le blockchain sono semplicemente la prossima iterazione della tecnologia open source.

Poiché le blockchain sono aperte e senza autorizzazione, chiunque può costruire su di esse. Ciò significa che dovremmo aspettarci un futuro in cui ci sono giochi blockchain costruiti su varie blockchain di livello uno, ad esempio Ethereum, Solana, Cosmos, ecc. Gli utenti saranno in grado di cambiare gioco con facilità e saranno in grado di portare con sé le loro risorse come NFT sotto forma di skin, avatar o armi. Questo è qualcosa che oggi non è possibile. Inoltre, gli utenti saranno in grado di scambiare le loro attività NFT a scopo di lucro se lo desiderano.