Cinque trucchi per aumentare le visualizzazioni su YouTube nel 2021

Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni al mese e circa 400 ore di video caricate ogni minuto, come posso far risaltare i miei video e far crescere le mie visualizzazioni su YouTube nel 2021? Come aumentare la visibilità di un video su YouTube?

Roberto Buonanno da oltre 10 anni è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani. Fondatore di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese. Titolare tra le svariate cose anche di In-Sane, (ex Tom’s Network), l’agenzia di management leader in Italia. Di cui fanno parte CiccioGamer, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e tutte le più grandi star del web italiane.

In questo nuovo articolo vogliamo spiegarti come puoi ottenere molte visite organiche ai tuoi video di YouTube, senza utilizzare strane manovre.

Come aumentare le visualizzazioni YouTube: 5 trucchi 2021 che funzionano sempre

Sfruttare i trend/SEO

Uno dei più grandi errori commessi da chi muove i primi passi su YouTube è quello di creare video egocentrici. A meno che tu non abbia un enorme seguito, come CiccioGamer89, la verità è che nessuno andrà a cercarti nella barra delle ricerche. Se quindi stai muovendo i tuoi primi passi sulla piattaforma più potente del 2021, o se non hai ancora un considerevole numero di iscritti, devi scegliere come argomenti quelli che hanno un buon potenziale di traffico di ricerca.

Periodicamente spunta un trend potentissimo, guarda oggi la fama indiscussa della serie Netflix Squid Game: tutti ne stanno cavalcando l’onda. Non ne parlano solo giornali e riviste online, moltissime sono le aziende, i personaggi, gli Youtuber che hanno sfruttato questo trend per rendere più virali i loro contenuti.

Ovviamente se il tuo canale parla di un argomento generale, come di cultura pop, hai sicuramente più argomenti in trend da sfruttare. Ad esempio, se hai un canale che tratta di cinema puoi parlare di tutte le serie tv più famose come la Casa di Carta o Squid Game, inoltre hai tanti grandi eventi che scadenzano il tempo del tuo canale, come le nuove uscite, le nuove stagioni e così via. Insomma, se hai una tematica che prevede tante uscite scadenzate anche prevedibili, devi crearti in anticipo un calendario editoriale, in modo da pubblicare i contenuti prima dei tuoi competitor.

Ti starai chiedendo: “Come faccio a pubblicare un contenuto che parla di una nuova stagione di una serie TV che non è ancora uscita?“ Semplice, quando il tuo calendario ti ricorda che manca poco all’uscita della nuova serie, tu puoi pubblicare contenuti in tema, ovvero puoi ad esempio fare un riassunto della stagione precedente, puoi parlare degli attori, dei protagonisti, di come pensi potrebbe svilupparsi la storia. Insomma, devi solo accendere la tua creatività.

In pratica ci sono due tipi di contenuti che puoi creare, legati ai trend:

Video che anticipano tendenze che sai arriveranno;

Video di Trend che esplodono da un giorno all’altro.

Non scordarti poi della SEO: avrai letto più di una volta che YouTube è il secondo motore di ricerca più grande al mondo, solo dopo il fratello maggiore Google. L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è un insieme di tecniche utilizzate per far sì che i tuoi video raggiungano una buona posizione nella pagina dei risultati di ricerca. Per fare ciò devi utilizzare strumenti che, attraverso metriche e statistiche, ti forniscono informazioni sui termini utilizzati dai tuoi competitor e sulle parole più cercate dall’utente.

Dovrai stare attento quindi a quattro semplici passaggi:

Titolo del video; Tag; Miniature: Hashtag.

Analizziamo bene questo tema nel prossimo articolo: “SEO per YouTube”.

Collaborazioni con gli altri Influencer

Secondo tema molto importante sono le collaborazioni con altri Youtuber. Queste collaborazioni dovranno portare valore da entrambe le parti, ma se dobbiamo essere sinceri a te conviene che siano squilibrate. Ovvero, ti conviene riuscire a collaborare con Youtuber molto più grandi e potenti di te.

Come fare a creare interesse in uno YouTuber più famoso di te? Non ci sono segreti, devi portare a questa persona un progetto fenomenale, devi mostrargli cosa hai di speciale che magari lui non ha, ma che necessita. Quindi non bruciare le tue chance, proponiti per una collaborazione solo quando hai su carta una bella idea, che porta valore al lavoro dello Youtuber con cui aspiri collaborare.

Collaborazioni con le aziende locali

Importantissimo è riuscire a collaborare con le piccole aziende locali. Poi magari un giorno potrai puntare ai colossi, ma facciamo un passo alla volta. Questo significa che ad un certo punto potrai sfruttare la piccola leva della aziende. Facciamo un esempio: immaginiamo che il tuo canale si occupi di cucina. Puoi recarti nei ristoranti, negli agriturismi, negli hotel, girare un video dei tuoi pranzi, delle tue cene, dei loro prodotti e mostrarlo al loro direttore marketing.

Se il tuo contenuto piacerà oltre a farti offrire il servizio, potrai concedergli il video in cambio di una menzione nei loro social e sulle loro piattaforme. Queste collaborazioni di solito non vengono mai negate dalle aziende, perché in questo modo ricevono in forma gratuita contenuti che dovrebbero pagare. Tu in cambio non solo ti farai pubblicità grazie all’azienda, ma potrai usufruire gratuitamente dei loro prodotti e dei loro servizi.

Arriverà poi un giorno, quando il tuo canale sarà più grande, in cui ti pagheranno profumatamente per creare quei video. Questo punto lo analizziamo nello specifico nel corso Influencer in 100 giorni, l’unico corso creato da un management di Influencer che ti insegna come trasformare la tua passione in professione.

Uso strategico dei social

Come spieghiamo bene in “Influencer in 100 giorni”, se vuoi diventare un grande Youtuber devi affiancare la tua attività ad un uso strategico dei social. Porta il tuo contenuto su YouTube, che è la piattaforma più forte del 2021 e poi pubblica il tuo dietro le quinte, la tua vita privata, su Instagram. Puoi scegliere anche TikTok, l’importante è che affronti ogni social con il suo linguaggio.

Cosa significa? Non perderti il video di oggi per scoprirlo e soprattutto per sentire l’ultimo trucco fondamentale per aumentare le tue visualizzazioni su YouTube! Prima di lasciarti al video però, una nota importante: questi trucchi su “come aumentare le visualizzazioni su YouTube” richiedono perseveranza e dedizione; non basterà applicarli una volta o saltuariamente per vederne i risultati.