Citibank: le criptovalute hanno portato un nuovo modo di concepire i pagamenti

Il colosso bancario Citi ha dichiarato che l’emergere e la crescita delle criptovalute ha portato un nuovo modo di concepire l’infrastruttura dei pagamenti. In un rapporto pubblicato di recente che offre un progetto per le organizzazioni che considerano i pagamenti crittografici, Citi ha osservato che le valute digitali stanno generalmente ridefinendo l’intero ecosistema dei pagamenti, aggiungendo anche che rappresentano sempre più una riserva di valore.

“Le criptovalute si sono evolute dall’essere un’oscura novità di Internet al raggiungimento di una capitalizzazione di mercato di duemila miliardi di dollari. Indipendentemente dal fatto che la criptovaluta metta fine o meno al sistema di pagamento come lo conosciamo, ha fatto nascere un nuovo modo di concepire l’infrastruttura di pagamento, l’elaborazione e la contabilità, oltre alla sua crescente adozione come riserva di valore “, ha affermato Citi.

Secondo la banca, le organizzazioni che optano per i pagamenti in criptovaluta considerano le valute digitali sia come investimenti che come mezzi di scambio. Nel rapporto, la banca ha indicato che con la crescita delle criptovalute, l’interesse si è spostato su società e altre grandi istituzioni e le loro tesorerie hanno molto da considerare. Citi ha anche aggiunto che le organizzazioni possono utilizzare agenti di terze parti per integrare i pagamenti in criptovaluta. Il rapporto rileva che l’utilizzo di un agente di terze parti è semplice perché elimina l’integrazione dei flussi con l’azienda.

La banca ha anche delineato un approccio a tre punti per un’organizzazione che intende integrare le criptovalute. In primo luogo, Citi afferma che l’organizzazione deve garantire che il suo team di contabilità abbia gli strumenti corretti per elaborare le criptovalute, oltre a selezionare quali criptovalute saranno accettate come forma di pagamento. Infine è necessario che le organizzazioni decidano se detenere o meno criptovalute ricevute come pagamento in bilancio.

Citi è tra le principali istituzioni finanziarie che hanno mostrato un crescente interesse per le criptovalute. A maggio, la banca ha indicato che dopo aver ricevuto numerose richieste da parte dei clienti, stava esaminando l’implementazione di servizi per supportare le risorse digitali. Alla fine di agosto, la banca ha anche rivelato che stava prendendo in considerazione l’offerta di futures Bitcoin per alcuni clienti istituzionali.