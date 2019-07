Cobalt Robot, il robot vigilante che collabora con gli umani

Cobalt Robot è la soluzione di sicurezza per uffici e altri luoghi pubblici o privati. Una sorta di vigilante 2.0 dotato di IA e soluzioni di guida autonoma, in grado di rilevare eventuali pericoli e minacce per contattare poi immediatamente operatori da remoto.

“Per favore, getti l’arma a terra. Ha venti secondi per eseguire”. No, non sentirete la frase del robot militare ED-209 pronunciata da Cobalt Robot, non almeno ancora. Nonostante questo comunque la soluzione, pensata per la sicurezza e la vigilanza di uffici e altri luoghi pubblici o privati, è particolarmente avanzata e rappresenta un importante passo avanti nel settore.

L’aspetto sembra quello di un Dalek più hi-tech e stilizzato, ma sostanzialmente dovete pensare a Cobalt Robot come a una soluzione di monitoraggio che consente di evitare l’esposizione diretta a pericoli e minacce del personale umano.

Dotato di Intelligenza artificiale e di soluzioni simili a quelle delle auto a guida autonoma, Robot può infatti muoversi attraverso gli ambienti lungo percorsi predeterminati e, grazie all’abbinamento tra sensoristica e machine learning, può rilevare tempestivamente problemi o minacce potenziali. Proprio qui si innesta poi la novità. Robot non sfodererà pistole né machine gun da puntare minacciosamente, ma trasmetterà istantaneamente tutti i dati ad operatori in remoto che così, in massima sicurezza, decideranno il da farsi.

Robot inoltre può anche interagire con gli esseri umani grazie al suo display touch, ad esempio verificando i badge o i documenti dei visitatori o dei dipendenti eventualmente ancora presenti in ufficio dopo l’orario di chiusura. Sviluppato da Travis Deyle, esperto in robotica della Georgia Tech, e da Erik Schluntz, ingegnere elettronico proveniente da Harvard, Cobalt Robot si sta già diffondendo anche in realtà importanti, come ad esempio Slack e Yelp. Non avrà il fascino cyberpunk di Robocop, ma è sicuramente un’innovazione interessante per il settore.