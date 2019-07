Codice sconto eBay luglio 2019 | 10% di sconto su tantissimi prodotti tech

Nuovo codice sconto ebay valido fino al 15 luglio. Con il coupon PROMOLUG19 potete risparmiare il 10% sull'acquisto di prodotti selezionati.

Se siete smaniosi di acquisti in previsione dell’Amazon Prime Day e non vi accontentate delle offerte che vi stiamo proponendo in attesa del suo arrivo, vi segnaliamo che da oggi fino al 15 luglio alle 09:00 è disponibile un nuovo codice sconto eBay che vi consente di risparmiare il 10% su una selezione di prodotti tech che trovate a questa pagina. Il coupon da utilizzare è PROMOLUG19 e le categorie coinvolte sono: Smartphone, Smartwatch, TV, Audio e Video, Notebook, Stampanti, Scanner, Tastiere, Mouse e altro ancora.

Termini e Condizioni

Sconto: 10%

10% Spesa minima: 20€

20€ Fino a max: 100€

100€ N. massimo di utilizzi: 1

1 Codice: PROMOLUG19

PROMOLUG19 Valido da: 9 luglio ore 9.00

9 luglio ore 9.00 Scade il: 15 luglio ore 8.00

In che categorie è valido il buono sconto?

Valido solo sui prodotti selezionati presenti nella promozione ebay.it/e/campagne-speciali/coupon-promolug19

Come riscattare il buono sconto

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto Paga con PayPal o carta di credito o debito

Rimani sempre informato sulle migliori offerte con Tom’s Hardware!