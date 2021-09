Coinbase, contratto da 1,36 milioni di dollari con la sicurezza nazionale USA

Il nuovo accordo di Coinbase con il governo degli Stati Uniti è circa quaranta volte più grande del suo ultimo. Il ramo Immigration and Customs Enforcement della Homeland Security degli Stati Uniti ha stretto un contratto da 1,36 milioni di dollari col colosso dello scambio di criptovalute Coinbase per “applicazioni aziendali” e “software di sviluppo di applicazioni”, secondo il Federal Procurement Data System.

Il nuovo accordo è il più grande contratto federale di Coinbase. L’accordo è stato firmato giovedì scorso e vale circa quaranta volte di più dell’ultimo contratto di Coinbase con la filiale homeland security. Il 9 agosto di quest’anno, l’ICE ha pagato a Coinbase 29.000 dollari per il software forense. Secondo un documento datato 3 agosto, il contratto è stato dato a Coinbase sulla base del fatto che la società è “l’unico fornitore che può ragionevolmente fornire i servizi richiesti dall’agenzia”.

Photo credit - depositphotos.com

ICE non è la prima agenzia governativa a richiedere i servizi di Coinbase. L’anno scorso, Coinbase ha annunciato il suo desiderio di vendere strumenti di analisi a due filiali del governo degli Stati Uniti: la Drug Enforcement Agency e l’Inland Revenue Service. L’IRS ha affermato che potrebbe utilizzare diversi strumenti di analisi per aiutare a catturare gli evasori fiscali esperti di blockchain, tra cui “Coinbase Analytics”, precedentemente noto come Neutrino. Coinbase ha acquisito Neutrino nel 2019 per 13,5 milioni di dollari.

Fu un’acquisizione controversa all’epoca poiché i membri di Neutrino erano stati collegati a un’organizzazione italiana chiamata Hacking Team, che vendeva spyware a regimi autoritari in Arabia Saudita, Sudan e Venezuela. Il CEO di Coinbase Brian Armstrong in seguito ha espresso il suo rammarico per l’acquisto e ha licenziato i membri più dubbi del team. Coinbase sta ora stringendo accordi da milioni di dollari con il governo federale.