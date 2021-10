Coinbase diventa la piattaforma di criptovaluta esclusiva dell’NBA

La piattaforma di scambio di criptovalute quotata al Nasdaq, Coinbase, e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato “una partnership pluriennale”, che rende Coinbase il partner esclusivo della piattaforma di criptovaluta di NBA, Women’s National Basketball Association (WNBA), NBA G League, NBA 2K League e USA Basketball”.

“L’accordo, che segna la prima partnership di piattaforma di criptovaluta per ogni lega, consisterà in contenuti unici, innovazioni, attivazioni ed esperienze di Coinbase per educare i fan sui crescenti progressi che si verificano in tutta la criptoeconomia”, si legge nel comunicato.

La NBA G League, o G League, è l’organizzazione ufficiale di pallacanestro della National Basketball Association. La NBA 2K League è una joint venture tra la NBA e l’editore di videogiochi Take-Two Interactive. USA Basketball è un’organizzazione senza scopo di lucro e l’organo di governo nazionale per la pallacanestro maschile e femminile negli Stati Uniti, rappresenta il Paese nella Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA) e le squadre nazionali di pallacanestro maschili e femminili nel Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti.