Come arricchirsi senza follower con YouTube e Instagram? Si, può sembrare un titolo clickbait ma parliamo di fatti! Oggi Roberto Buonanno ti racconterà come uno dei ragazzi che segue ha generato in un mese solo con Amazon 30mila euro, con meno di 50mila iscritti su YouTube.

Non hai bisogno di essere Lyon, CiccioGamer, Marcy, avere milioni di follower per generare grandi guadagni. Puoi raggiungere risultati importanti con poche migliaia di follower.

Marcy

Da oltre 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani. Fondatore di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese. Titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management leader in Italia. Di cui fanno parte CiccioGamer, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e tutte le più grandi star del web italiane.

Con le sue aziende nel mondo dell’informazione e degli influencer ha generato € 21.329.869,00 nel corso degli ultimi anni.

Oggi Roberto grazie alla sue conoscenze e alla sua esperienza sul campo, può mostrarti come generare entrate importanti senza avere milioni di follower.

3 cose che non sapevi per guadagnare con YouTube

non hai bisogno di milioni di follower.

non hai bisogno di investire molti soldi per iniziare: ti basta un buon cellulare.

In proporzione guadagnano di più i piccoli influencer che quelli con un seguito enorme.

Ed è proprio dal terzo punto che parte una riflessione importante: la monetizzazione diretta non è l’unica fonte di guadagno su YouTube, anzi, non è nemmeno la più redditizia! In questo articolo troverai elencati e approfonditi tutti i metodi di guadagno validi per chi desidera iniziare a guadagnare con YouTube.

Vuoi diventare un influencer di successo ed iniziare a guadagnare anche senza avere milioni di follower? Segui il video (link video) fino alla fine e scopri come riservarti un posto all’unico web gratuito che ti insegnerà a costruire da zero la tua carriera da Influencer!