Come comprare Bitcoin e criptovalute facilmente grazie a Bitpanda

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’evoluzione del mercato economico, che ha portato milioni di persone a conoscere il mercato delle criptovalute e a investire su di esso. Infatti, grazie a queste nuove tecnologie, che offrono nuove opportunità di guadagno, l’utenza ha subito un processo educativo conoscendo nuovi strumenti finanziari, come le piattaforme di trading e gli exchange per poter sfruttare questi nuovi asset. Ma qual è una piattaforma sicura con la quale è possibile gestire queste risorse?

Bitpanda offre agli utenti un exchange sicuro e innovativo che vi permette di comprare, vendere e scambiare risorse digitali 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e poterle spendere con la carta di debito Bitpanda.

Vi spieghiamo come funziona.

Cos’è Bitpanda

Bitpanda è uno dei principali broker europei, con una società fondata nel 2014 a Vienna da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer con la mission aziendale di voler “democratizzare” il complesso mondo degli investimenti rendendoli quindi accessibili a tutti. Bitpanda rende innovativi e funzionali i suoi strumenti finanziari sfruttando le risorse digitalizzate e la tecnologia della blockchain, offrendo un exchange e una piattaforma di trading con commissioni basse, trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e regolamento in tempo reale.

Inoltre, l’utente ha la possibilità di poter utilizzare e spendere tutte le risorse differenziate con un unico strumento immediato come una carta di debito VISA. Grazie a questi strumenti e a un sistema di sicurezza all’avanguardia, Bitpanda è diventata una piattaforma di trading popolare sia per i principianti che per gli esperti.

Bitpanda ha fatto il suo ingresso in Italia nel 2021 con un team dedicato e una sede a Milano, e ha rafforzato la sua presenza nel mercato dell’Europa centrale superando ormai i tre milioni di utenti. Un terzo dei quali negli ultimi sei mesi. Bitpanda è disponibile in italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo, turco e polacco.

Per i consumatori, l’Azienda offre la piattaforma Bitpanda che è disponibile online o da mobile per dispositivi Android e Apple, mentre per gli esperti di trading offre Bitpanda Pro, che è una piattaforma di trading avanzata e scambio di asset digitali per trader esperti, professionisti e istituzioni.

Secondo i piani dell’azienda, sempre con lo stesso sistema che vuole portare gli investimenti alla portata di tutti, è già possibile acquistare titoli azionari tra i più popolari in Europa, e in seguito il listino si allargherà progressivamente ai listini asiatici e americani con l’aggiunta di un centinaio di azioni al mese, con la specificità di essere il primo operatore a permettere l’investimento in azioni frazionate, con un’operatività in continua, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, e una copertura di azioni a livello globale.

L’obiettivo dell’azienda è di arrivare nell’arco di un paio d’anni a superare i dieci milioni di utenti. Rimanendo sempre in territorio di redditività: è da quattro anni che Bitpanda è profittevole. Ora punta a svincolarsi sempre più dalla dipendenza dalle criptovalute.

Bitpanda è sicuro?

Bitpanda offre una sicurezza all’avanguardia per proteggere gli account dei suoi utenti e mantenere gli investimenti al sicuro. Infatti, Bitpanda Financial Services possiede una licenza MiFID II ed è quindi una società di investimento vigilata che rispetta le normative finanziarie più aggiornate, inclusa la AML5 di recente introduzione.

Bitpanda è registrata presso l’autorità austriaca dei mercati finanziari in conformità con la legge austriaca sul riciclaggio di denaro (FMA), così come presso l’autorità francese dei mercati finanziari (AMF) e sotto la rispettiva legge PACTE.

Come registrarsi su Bitpanda

Registrarsi a Bitpanda è semplicissimo. Tutto ciò che occorre è registrarsi da PC sul sito ufficiale, oppure attraverso l’app disponibile su dispositivi Android e Apple.

La procedura vi porterà via pochi minuti:

Iscriviti. Vai sul sito ufficiale o scarica l’app mobile Bitpanda su App Store di Apple o su Google Play Store e iscriviti; Verifica. Conferma la tua identità con un documento idoneo; Deposito. Effettua la connessione protetta del tuo conto bancario per depositare fondi; Conto operativo. Si può iniziare subito a comprare, vendere e scambiare risorse digitali 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e poterle spendere con la carta di debito Bitpanda.

Una volta creato e verificato il proprio account, attraverso la funzione “Deposito” l’utente potrà depositare denaro sul proprio account Bitpanda tramite bonifico SEPA o carta di credito, e cominciare a investire scegliendo tra criptovalute, critpoindici, metalli, azioni frazionarie ed ETF disponibili sulla piattaforma web o in app.

Come investire su Bitpanda

Iniziare un percorso di investimento su Bitpanda è semplice, alla portata di tutti in modo autonomo e sicuro. Con Bitpanda si è possibile investire in oltre 100 risorse (digitali e non) fra cui:

Criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Polkadot e altre 49 disponibili;

come Bitcoin, Ethereum, Polkadot e altre 49 disponibili; Indici di criptovalute o Cripto Indici, ovvero portafogli diversificati su 5, 10 o 25 delle criptovalute principali per dimensione di mercato e liquidità su cui fare trading;

o Cripto Indici, ovvero portafogli diversificati su 5, 10 o 25 delle criptovalute principali per dimensione di mercato e liquidità su cui fare trading; Metalli preziosi come oro, argento, platino e palladio;

come oro, argento, platino e palladio; Azioni ed ETF; è possibile investire in azioni “intere” o in “frazioni delle azioni” 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e senza commissioni, a partire da un euro, attraverso Bitpanda Stocks uno speciale derivato che vedremo tra poco. Questi investimenti vengono completati attraverso contratti derivati, ovvero si investe nelle azioni o ETF e Bitpanda detiene il 100% delle azioni o degli ETF.

Ma cosa sono dunque i Bitpanda Stocks?

Bitpanda Stocks

Bitpanda Stocks è un tipo di derivato unico nel suo genere, che offre azioni frazionate e investimenti in ETF, precisando, però, che non si acquistano le azioni o gli ETF stessi, ma uno strumento finanziario che segue l’attività 1:1.

Questo significa che si investe nelle azioni o in ETF attraverso contratti derivati e Bitpanda detiene il 100% delle azioni/degli ETF. In ogni caso, ogni contratto derivato vale sempre quanto la rispettiva azione o ETF. Bitpanda acquista risorse reali come azioni ed ETF a Bitpanda Stocks in una borsa esterna e li tiene in una banca di custodia. Da lì, emette azioni frazionate sotto forma di contratti derivati ai suoi utenti.

Gli utenti possono investire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche al di fuori degli orari di apertura delle borse tradizionali. Questo significa che si può acquistare un’azione frazionata in qualunque momento e non occorre aspettare fino a lunedì mattina per l’apertura della borsa.

Prezzi e dividendi

Bitpanda Stocks offre dati in tempo reale sulle azioni, per mostrare sempre aggiornati i prezzi correnti. I dati sui prezzi comprendono i prezzi e i volumi di trading attuali per l’acquisizione (“prezzo di offerta”) e la terminazione (“prezzo di vendita”). Quando un utente acquista Bitpanda Stocks, la sua acquisizione è basata sul “prezzo di offerta” e quando l’utente termina il suo investimento su Bitpanda, il suo ritorno è basato sul “prezzo di vendita”.

Durante le ore di trading, il prezzo corrente di mercato è usato continuamente. Al di fuori dell’orario di trading, Bitpanda utilizza l’ultimo prezzo disponibile alla chiusura del trading e lo mantiene costante fino alla ripresa del trading.

Inoltre, investendo in Bitpanda Stocks, inoltre si ha diritto al pagamento dei dividendi in proporzione alla propria partecipazione. Se la società in cui hai investito paga un dividendo, questo sarà trasferito automaticamente in contanti sul tuo account Bitpanda – nota che si applicano i termini e le date generali dei dividendi di ogni società. Da lì, puoi scegliere se tenerlo nel tuo portafoglio o reinvestirlo.

Le operazioni di acquisizione e cessazione su Bitpanda Stocks sono facili come per tutte le altre risorse digitali disponibili su Bitpanda, e per rendere gli investimenti più accessibili ed efficienti si può iniziare a investire con un minimo di 1 € e senza alcuna commissione. Bitpanda guadagnerà attraverso spread ridotti, inoltre aiuta l’utente ad avere tutte le informazioni e dati su ogni azienda ed ETF nel portafoglio Bitpanda Stocks per valutare il livello di rischio e le opportunità di investimento.

Criptoindici

Con i criptoindici Bitpanda è possibile investire facilmente in un portafoglio di criptovalute definito che viene rivisto automaticamente e adeguato alle condizioni di mercato in rapido cambiamento su base mensile. L’obiettivo è quello di ridurre l’esposizione del portafoglio alla volatilità indesiderata dei mercati.

I criptoindici su Bitpanda sono panieri predefiniti di criptovalute, i cui componenti e le cui ponderazioni vengono calcolati e forniti dal partner di prodotto MVIS – società VanEck, in cui è possibile investire a partire da un solo Euro e creando piani di investimento automatici e ricorrenti.

Su Bitpanda sono disponibili tre indici in cui poter investire:

Bitpanda Crypto Index 5 (BCI5), composto dalle prime 5 monete per capitalizzazione di mercato e liquidità;

composto dalle prime 5 monete per capitalizzazione di mercato e liquidità; Bitpanda Crypto Index 10 (BCI10), composto dalle prime 10 monete per capitalizzazione di mercato e liquidità;

composto dalle prime 10 monete per capitalizzazione di mercato e liquidità; Bitpanda Crypto Index 25 (BCI25), composto dalle prime 25 monete per capitalizzazione di mercato e liquidità.

La composizione e il grafico dei prezzi di ogni Indice è consultabile in ogni momento nella rispettiva sezione in app o sulla piattaforma web Bitpanda.

Una volta al mese, i criptoindici vengono riequilibrati in base ai cambiamenti del mercato delle criptovalute, così come ai dati calcolati e forniti da MVIS. Durante questo processo, i componenti e le ponderazioni degli indici vengono rivisti e, di conseguenza, rimescolati. Il processo è uno dei maggiori vantaggi dei criptoindici e viene attuato al fine di adeguare il paniere alle informazioni di un mercato in costante evoluzione.

Per chi vuole beneficiare del meccanismo del cost-averaging, è anche possibile impostare un piano di investimento automatico e ricorrente su uno o più criptoindici grazie alla funzione Bitpanda Savings. Basta scegliere l’indice in cui investire e la cadenza del prelievo periodico – che può essere giornaliero, settimanale, bisettimanale o mensile – oltre alla cifra da prelevare automaticamente attraverso addebito SEPA dal conto corrente associato.

Per ogni transazione di acquisto, vendita o scambio che coinvolge il criptoindice, come per le operazioni di riequilibrio, si applicano sovrapprezzi di trading dell’1,99%. Gli utenti possono tuttavia ridurre le commissioni fino al 20% utilizzando il token proprietario BEST. Su Bitpanda, tutte le commissioni per l’acquisto e la vendita di criptovalute e beni digitali sono già incluse nei prezzi offerti, costantemente aggiornati in tempo reale.

Bitpanda Savings

Con Bitpanda Savings è possibile acquistare criptovalute e risorse digitali, indici di criptovalute e azioni frazionate, tutto in modo ricorrente e continuo, senza dover quindi passare attraverso il processo di acquisto manuale.

Basta essere titolari di un account Bitpanda completamente verificato, di una carta di credito o di un conto bancario accettato da Bitpanda e avere uno smartphone su cui ricevere un sms-pin.

Per impostare il piano di risparmio automatico e ricorrente, direttamente dall’app Apple o Android o dalla piattaforma web, occorrerà scegliere per quale prodotto di investimento acquistare, la cadenza con cui effettuare l’acquisto (settimanale, bisettimanale o mensile) e la cifra da investire periodicamente. In seguito si dovrà specificare la valuta con cui si intende pagare e un servizio di pagamento da cui attingere.

Metodi di pagamento

Se la scelta ricade sull’addebito diretto, si dovrà selezionare il conto bancario esistente o aggiungerne uno nuovo, poi basterà selezionare l’importo della criptovaluta o risorsa digitale che si vuole acquistare e la frequenza con cui ripetere l’acquisto. Con la conferma del mandato e l’inserimento del pin inviato al telefono verificato, Bitpanda Savings comincerà a lavorare per voi.

Se si sceglie la carta di credito, si vedrà un pop-up che porterà alla pagina del fornitore del servizio di pagamento: dopo aver compilato i campi richiesti e aver cliccato su Paga, se il pagamento è andato a buon fine, si verrà reindirizzati a Bitpanda, dove apparirà un messaggio di conferma della transazione. In qualsiasi momento sarà possibile annullare il piano di risparmio o metterlo in pausa.

I piani di risparmio Bitpanda Savings con carta di credito e addebito diretto SEPA hanno dei limiti di utilizzo, pari a 5.000 euro al mese per ciascun metodo di pagamento. In un mese, dunque, è possibile investire fino a 10.000 euro (5.000 tramite piani di risparmio con carta di credito e 5.000 tramite piani di risparmio SEPA) in oltre 30 risorse digitali.

Il piano di risparmio è totalmente personalizzabile: ad esempio, si può scegliere di effettuare un singolo acquisto di 5.000 euro al mese o invece acquistare per importi settimanali o giornalieri più piccoli fino a raggiungere il limite totale mensile di 5.000 euro per il rispettivo metodo di pagamento.

Quanto costa?

Per quanto riguarda il trading azionario, Bitpanda applica una piccola differenza (spread) tra il prezzo di acquisto di un’azione e il prezzo di vendita dell’azione. Bitpanda incassa una piccola parte di questo spread sfruttando le economie di scala derivanti dai suoi 2,3 milioni di utenti.

Nel dettaglio, i premi per l’acquisto e la vendita di Bitcoin su Bitpanda sono dell’1,49%. Precisiamo che per l’acquisto e la vendita di criptovalute e beni digitali, tali premi sono già inclusi nei prezzi offerti, che sono costantemente aggiornati in tempo reale. Questo significa che gli utenti riceveranno sempre l’esatta quantità di monete o fiat che viene mostrata nella pagina di conferma dell’ordine.

Invece, la carta di Bitpanda è completamente gratuita, senza vincoli e canoni annuali o mensili, solo nei prelievi si applicano le limitazioni derivanti dalle condizioni riservate ai piani VIP che vi esponiamo nell’infografica qui di seguito; mentre quando si spendono delle criptovalute, per la conversione automatica si applicano le commissioni di trading che variano a seconda dell’asset selezionato.

Promozioni in corso

Attualmente, Bitpanda prevede un bonus di 10 euro se una volta iscritti alla piattaforma si invitano degli amici. Inoltre, Bitpanda offre un piano di ricompense legate al token BEST.

Cosa sono le Ricompense BEST

Ricompense BEST è un programma di fidelizzazione con il quale è possibile aumentare le tue partecipazioni BEST fino al 12,68% all’anno.

Ogni utente che detiene BEST nel proprio portafoglio su Bitpanda, che effettua almeno un trade mensile e accetta il pop-up mensile, riceve l’equivalente dello 0,5% delle sue partecipazioni BEST. In altre parole, tutto quello che occorre è avere BEST nel portafoglio Bitpanda e fare almeno un trade mensile.

Per ricevere Ricompense BEST ogni mese, devi fare un paio di cose attivamente:

Avere un account Bitpanda verificato

Avere una quantità qualsiasi di BEST nel tuo portafoglio Bitpanda (non Bitpanda Pro)

Richiedere attivamente Ricompense BEST una volta al mese su Bitpanda (non Bitpanda Pro)

Accettare i termini e le condizioni Ricompense BEST durante il processo di richiesta

Fare trading di qualsiasi risorsa digitale almeno una volta al mese su Bitpanda prima o dopo la tua richiesta di Ricompense BEST nel mese in questione (non Bitpanda Pro)

Perché scegliere Bitpanda

La piattaforma di Bitpanda è uno strumento adatto a professionisti e principianti che si approcciano al mondo del trading, che vogliono poter utilizzare il proprio capitale per un investimento diversificato in criptovalute, metalli e azioni, oltre ad avere la possibilità di spenderlo come se fossero una regolare valuta spendibile anche nelle comuni spese quotidiane.

In altre parole, Bitpanda vi offre la possibilità di investire e fare trading in modo sicuro nel mercato più profittevole, ovvero quello delle criptovalute, delle azioni, dei metalli preziosi e degli indici ETF, predisporre un piano di risparmio e, infine, utilizzare le vostre risorse economiche per eseguire pagamenti sfruttando però il vostro portafoglio diversificato. Tutto in un unico luogo.