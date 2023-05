Nella giornata di oggi, 22 maggio 2023, una capsula SpaceX Crew Dragon completerà la prima parte del viaggio della seconda missione privata della NASA diretta alla International Space Station (ISS), in seguito al lancio concluso con successo nella giornata di ieri presso il Kennedy Space Center.

La NASA si occuperà di trasmettere in streaming l’arrivo dell’equipaggio sulla stazione spaziale e quindi sarà possibile vedere l’approccio della navicella, le fasi di ormeggio e la cerimonia di accoglienza organizzata dai 7 astronauti che al momento vivono a bordo della ISS. I 4 membri dell’equipaggio partiti ieri dalla terra resteranno a bordo della stazione spaziale internazionale per 8 giorni, prima di tornare a casa con uno splashdown – un atterraggio in acqua – vicino alla costa della Florida.

Se siete interessati a guardare in diretta tutta l’operazione, sappiate che l’inizio della trasmissione in streaming è prevista per le ore 13:30 italiane, mentre alle 15:16 è prevista la prima fase dell’ormeggio della navicella al modulo Harmony della ISS. Tra le 17:13 e le 17:45 potremo invece vedere la fase di apertura dello sportello di collegamento con il modulo Harmony e la conseguenze cerimonia di benvenuto. Tutta la trasmissione sarà disponibile sul sito ufficiale della NASA, sul canale Youtube e su quello Twitch.

Nella giornata di ieri il direttore della NASA Bill Nelson si è espresso con gioia nei confronti della missione: