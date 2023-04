La NASA ha condiviso un’intervista con l’astronauta in pensione Bill Anders, che scattò l’iconica foto Earthrise durante la missione lunare Apollo 8 nel dicembre 1968.

Il video è stato pubblicato sul canale YouTube della NASA poco prima della Giornata della Terra, un evento annuale che cerca rafforzare l’interesse e le azioni in favore dell’ambiente, a livello globale.

L’intervistatrice ha chiesto a Anders di condividere qualcosa si come scatto quella memorabile fotografie, quando era in volo vicino alla luna. L’astronauta, oggi 89enne, ricorda di aver ricevuto solo un training essenziale quanto a tecnica fotografica, e di aver avuto a disposizione una Hasselblad 500 EL – un modello che di per sé è già un mito tra gli appassionati.

Anders ricorda il momento in cui la Terra è comparsa nel campo visivo degli astronauti: “improvvisamente ho visto con la coda dell’occhio questo colore. È stato scioccante”.

L’intervista include anche un filmato d’epoca e testimonia lo straordinario momento in cui la Terra appare all’orizzonte della Luna. Anders si rende improvvisamente conto che si tratta di un’opportunità fotografica da non perdere e chiede a Lovell di passargli velocemente un rullino a colori.

Anders ricorda di aver “messo l’obiettivo lungo e di aver iniziato a scattare”, avendo l’accortezza di cambiare un po’ le impostazioni a ogni scatto, e sperando che almeno un sarebbe stato quello giusto. Bisogna ricordare che con le macchine a pellicola non c’era uno schermo dove vedere subito il risultato, quindi Anders avrebbe dovuto attendere il rientro della Terra per vedere le foto sviluppate. Inoltre, altro dettaglio molto diverso rispetto a oggi, la quantità di foto disponibili era molto limitata: non si potevano fare mille scatti tanto per fare qualche prova.

Una delle sue frasi preferite di Anders sul viaggio spaziale del 1968 è diventata un evergreen: “Siamo andati sulla Luna per esplorare la Luna e abbiamo scoperto la Terra”, e aggiunge: “[La foto] fa riflettere la gente, la fragile pallina su cui viviamo”.

Foto di copertina: NASA