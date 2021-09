Come fare un milione di iscritti YouTube: il segreto di Marcy

Come diventare influencer?

Roberto Buonanno da oltre 10 anni è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani. Fondatore di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese. Titolare tra le svariate cose anche di In-Sane, (ex Tom’s Network), l’agenzia di management leader in Italia, di cui fanno parte CiccioGamer, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e tutte le più grandi star del web italiane.

Questa settimana Roberto Buonanno, durante una delle sue Live, ha intervistato per voi Marcello Mosca, in arte Marcy, uno YouTuber specializzato principalmente in Minecraft e Fortnite.

Marcy ha condiviso con noi tutti i segreti che lo hanno portato a quintuplicare le proprie visualizzazioni e moltiplicare i suoi guadagni negli ultimi sei mesi.

Ad un passo da un milione di seguaci su YouTube, Marcy, sta collezionando un risultato stupefacente che lo porterà nell’olimpo dei top 10 influencer italiani.

In questa LIVE ha risposto in diretta alle vostre domande, vediamo alcune delle più salienti.

Intervista a Marcy

Quante ore giochi al giorno?

“In verità zero! YouTube è un business, non si può fare tutto da soli, negli ultimi mesi ho assunto diversi collaboratori, tra cui un editor e un grafico, questo per concentrarmi sulla fase creativa per cui investo moltissime ore della mia giornata. Quindi non gioco tutto il giorno, in realtà, come dice sempre Roberto, lavoro sodo e troppo, dalle 9 a mezzanotte sono concentrato sulla mia attività.”

Com’è fare lo YouTuber?

“In realtà sembra facile dall’esterno fare lo youtuber, ma non è così. Se vuoi fare lo step successivo ad un certo punto devi metterti nell’ottica che sei un’azienda e come dice Roberto devi imparare a delegare. È una cosa che non tutti sono in grado di fare perché tutti vogliono sempre avere il controllo su tutto. Io personalmente non guardo i video che mi edita il mio editor, non li riguardo perché ho tanta fiducia in lui e in tutti i miei collaboratori .

Come fai ad essere sempre gentile con gli haters?

Sono gentile con gli haters perchè alla fine ci aiutano. Tante volte nei loro insulti raccolgo consigli molto costruttivi.

Come ti vedi a 40 anni?

Sicuramente continuerò la mia attività su YouTube, ma probabilmente avrò cambiato tipo di contenuti, farò magari dei vlog, vi parlerò di me, chissà..

Dove trovi l’ispirazione per i tuoi video?

In realtà io guardo tutti i video che escono nel mondo, studio molto, sono sempre aggiornato. L’ispirazione arriva da un mix di cose, difficile da spiegare. Un concentrato di quello che io sono, che voi mi richiedete e che il mondo mostra.

Consiglieresti di partire con Twitch?

Twitch lo sconsiglio. Io personalmente lo seguo come hobby, perchè nonostante i miei numeri importanti, per i guadagni avrei già smesso. Con twich non puoi delegare se smetti di streammare sparisci.

Il tuo obiettivo?

Il mio obiettivo non è diventare ricco sfondato, la vera meta è lasciare un segno. Mi piacerebbe che i bambini di oggi, da grandi, si ricordassero di me nei loro racconti.

Hai mai pensato di mollare?

C’è stato un periodo con il mio vecchio gruppo, dove perdevo iscritti e facevo si e no 200 euro al mese, un periodo lungo, di ben due anni. Nemmeno in quel momento di difficoltà ho mollato e mai mollerò.

