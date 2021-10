Una delle ragioni principali per cui gli utenti di Instagram cercavano di raggiungere un cospicuo numero di follower era quella di avere l’opportunità di inserire link esterni nelle storie. La piattaforma ha risolto così il problema alla fonte: ora la funzione è disponibile per tutti gli utenti tramite gli adesivi!

Instagram ha infatti annunciato ai suoi utenti, che ora tutti hanno la possibilità di usufruire della funzione Link Stories. Una funzione che fino a pochi giorni fa era limitata solo agli account con più di 10.000 follower o account verificati.

Questa espansione si è verificata dopo che la piattaforma social ha eliminato gli “swipe up” nelle storie per far posto a nuovi adesivi che permettono di inserire i collegamenti.

“Abbiamo preso questa decisione in base al feedback che abbiamo sentito dalla community sull’impatto che avrebbe avuto per i creatori e le aziende di tutte le dimensioni i vantaggi dello scambio di link per crescere allo stesso modo degli account più grandi”, ha affermato Instagram.

Cos’è l’adesivo link

Se fino a poco tempo fa, il modo per inserire collegamenti esterni su Instagram era tramite il pulsante “Swipe Up”, oggi tutti gli utenti possono usare “l’adesivo link”.

Tutti, indipendentemente dal numero di follower, possono inserire un link che li porti a qualsiasi altro sito esterno alla piattaforma Instagram.

Come inserire l’adesivo link nelle stories Instagram

Tutto quello che si deve fare è premere il pulsante degli adesivi, trovare l’opzione ‘Link’ e scrivere il sito web che si vuole inserire nella propria storia.

«Dall’educare all’equità, alla giustizia sociale e al benessere mentale, fino all’utilizzo di promozione e esposizione di nuovi prodotti ai consumatori, i link sono utili in molti modi: per questa ragione abbiamo deciso di rendere questa opzione fruibile a chiunque», ha dichiarato Instagram.