State pensando di sostituire il vostro climatizzatore con un apparecchio smart senza spendere una fortuna? Tuttavia, se il vecchio condizionatore è ancora funzionante potreste prendere in considerazione l’acquisto di questo utilissimo Sensibo Sky per renderlo smart. Con una spesa di soli 99,00€ risparmierete davvero tanto, rispetto all’acquisto di un nuovo climatizzatore!

Grazie a questo dispositivo compatto e maneggevole potrete anche abbattere il costo delle vostre bollette fino al 40%, diminuendo così anche l’impatto che deriva da un uso eccessivo dell’energia elettrica. In un colpo solo, aiuterete l’ambiente e la vostra economia domestica, il tutto facilitandovi anche la vita grazie al controllo smart offerto dal Sensibo Sky!

L’apparecchio si monta facilmente a muro e impostarlo è facilissimo: basta collegare il Sensibo Sky, connettervi al WiFi, avviare l’app e godervi un ambiente perfettamente climatizzato. Grazie alle app Sensibo Mobile per Android e iOS e alle Web App per PC e Mac, potrete controllare la temperatura della vostra casa ovunque voi siate, impostando preferenze personalizzate per temperatura e umidità anche da remoto; ma potrete anche utilizzare il programma preimpostato per tutta la settimana.

Il geofencing attiva il vostro condizionatore d’aria, o qualsiasi altra unità AC telecomandata, prima che voi arrivate, e lo spegne quando tutti se ne vanno. Inoltre, con Climate React, Sensibo Sky analizza la temperatura e l’umidità per offrirvi ambienti sempre confortevoli. Potrete anche programmare il vostro sistema per 7 giorni alla settimana, controllando il tutto con i comandi vocali di Amazon Alexa, Google Assistant, Siri e molti altri.

Con Sensibo Sky potrete usare gli assistenti vocali anche per impostare i vostri dispositivi per smart home direttamente dal vostro telefono. Infine, va sottolineato che Sensibo Sky è perfettamente compatibile con condizionatori a finestra, Mini Split/Ductless, pompe di calore o condizionatori portatili.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

