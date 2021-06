Come trovare idee per i video: 5 segreti di un Influencer di successo

Per avere successo con il tuo canale Youtube, non solo devi dedicare del tempo a creare gli script, produrre i video, editarli, pensare al titolo e alla descrizione, ma devi ogni giorno trovare nuove idee per stupire il tuo pubblico con contenuti sempre più esclusivi e interessanti.

Quali sono gli argomenti più seguiti su YouTube? Dove trovare ispirazione per i video su YouTube?

Ogni giorno un influencer di successo pubblica contenuti sui propri social network di riferimento, ma… Gli influencer, dove trovano sempre nuove idee brillanti?

Da 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani, titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management più innovativa d’ Italia. Nessuno più di lui può svelarti le migliori strategie per avviare una carriera da Influencer di successo.

Come trovare idee per i tuoi video: 5 segreti degli influencer

Oggi ti sveliamo i cinque trucchi e segreti, usati dagli influencer, su come cercare ogni giorno nuove ispirazioni per creare contenuti di successo.

Questa top cinque proviene da una consulenza che il nostro Roberto Buonanno, ha avuto con Marcello Mosca, in arte Marcy, uno YouTuber specializzato principalmente in Minecraft e Fortnite.

Marcello 'Marcy' Mosca

Marcy già nella scorsa intervista ha condiviso con noi tutti i segreti che lo hanno portato a quintuplicare le proprie visualizzazioni e moltiplicare i suoi guadagni negli ultimi sei mesi. Un risultato stupefacente che di questo passo potrebbe portare Marcy nell’olimpo dei top 10 influencer italiani.

Ecco i segreti che Marcy ci ha svelato per realizzare contenuti sempre originali!

1. Lasciati ispirare

Ogni mattina appuntamento fisso con l’analisi. Ogni giorno guarda su YouTube tutte le possibili fonti di ispirazione provenienti dagli altri Stati. Gli Stati Uniti sono la fonte numero uno per moltissime categorie di influencer. In questa fase di analisi non puoi visionare per intero ogni video che ti compare nella ricerca della tua nicchia, altrimenti passeresti la giornata a cercare il contenuto perfetto. Fatti ispirare dai titoli e dalle miniature. Vai su YouTube, cerca l’argomento più inerente al tuo canale, inserendo la parola chiave che ti interessa e analizza tutti i titoli e le miniature più recenti, mettendo come filtro i contenuti dell’ultimo giorno e ordinandoli per popolarità.

2. Fai una ricerca sulle immagini

Questa volta fai una ricerca senza più badare a quello che leggi in titoli e descrizioni, fai proprio un volo d’angelo su tutte le immagini delle miniature. In questa fase ti consigliamo anche di visionare i video e prendere nota sulle immagini che appaiono all’interno.

3. Stimola i tuoi follower

Per chi vanta già un buon seguito, questo è un punto determinante: stimola i tuoi follower, fai un sondaggio. I grandi influencer interpellano sempre il loro pubblico, chiedendo quale tema vorrebbero affrontare nel video seguente. Con questo consiglio hai un doppio beneficio: da una parte hai più interazioni sotto il video perché ottieni più commenti, dall’altra ti arriveranno delle idee fantastiche.

4. Parla degli altri influencer

Cerca fin da subito di avviare collaborazioni con altri influencer, parla con loro e organizza delle vere e proprie sessioni di brainstorming dove analizzare tutte le possibili idee per creare nuovi contenuti di successo.

5. Fissa un appuntamento con te stesso/a

Di questo punto ne stiamo parlando molto nella nuova miniserie legata alla produttività. È fondamentale fissare un appuntamento con se stessi. Una appuntamento di pura sessione di ispirazione. Il brainstorming personale sarà la chiave del tuo successo.

