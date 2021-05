Oggi ti insegniamo a viaggiare in Business Class ed avere servizi esclusivi completamente gratis! Come? In tutto il mondo esistono circuiti di reward, cioè di raccolta punti, collegati a vari tipi di premi che puoi sfruttare in qualsiasi modo. In pratica ogni volta che tu fai qualsiasi tipo di spesa, dalla cena al ristorante, all’acquisto di un volo aereo, puoi accumulare punti. L’importante è essere iscritti al circuito di reward in questione.

All’inizio tra richieste di informazioni e moduli da compilare potresti pensare di star perdendo tempo, ma in realtà oggi è tutto più smart e praticamente il 99.9% di queste pratiche può essere gestito online, comodamente dal proprio smartphone.

Come viaggiare gratis in Business Class

Se utilizzi in maniera astuta le tue carte di credito, puoi viaggiare gratis in Business Class! American Express è una carta veramente intelligente, infatti per ogni acquisto che fai, accumuli punti. La prima cosa che puoi fare è utilizzare i punti per piccoli acquisti, per esempio sul loro negozio online; te lo sconsigliamo, specialmente se viaggi molto.

Perché? Perché se viaggi tanto, questi punti puoi sfruttarli per viaggiare con il massimo comfort.

I punti accumulati ti servono infatti per fare gli upgrade in Business, ovvero puoi trasformare il tuo biglietto economy in un fantastico volo in Business Class. Non ti serve avere una carta American Express di una compagnia aerea precisa, puoi utilizzare la tua normalissima carta AmEx, perché permette di fare il trasferimento di punti dal proprio sistema di fedeltà a qualsiasi sistema di compagnia.

American Express offre vantaggi esclusivi e supporto internazionale a tutti i suoi clienti. Si distingue, tra l’altro, per i servizi di viaggio a cui si sono dedicati sin dalla loro fondazione.

Cos’è Priority Pass

Quando voli in economy vivi un’esperienza molto faticosa e stressante. Avrai già vissuto infatti lunghe attese senza la certezza di trovare un posto comodo dove sedersi, zero connessioni WiFi gratuite soprattutto all’estero e lo stress di una situazione di questo tipo che si prolunga nel tempo per via dei soliti ritardi. Nelle business lounge ti dimentichi tutto ciò. Ci trovi infatti comode poltrone e un’abbondanza di cibi e bevande. In alcune delle lounge più esclusive, ci sono chef che ti cucinano piatti espressi che puoi accompagnare con vini pregiati e champagne. In altre, hai l’accesso diretto al “finger”, ovvero ti imbarchi direttamente dalla lounge sul tuo aereo, prima di tutti gli altri passeggeri.

Vuoi trasformare le noiose attese in aeroporto in un momento di piacere? Iscriviti gratuitamente al programma Priority Pass!

Come titolare di Carta Oro e Platino American Express, ti viene dedicato un nuovo beneficio di viaggio: l’iscrizione gratuita al Programma Priority Pass, che ti permette di accedere ad oltre 1.300 VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo. Con la Carta Ora hai due ingressi gratuiti all’anno, per te e un tuo accompagnatore. Con la Carta Platino hai ingressi infiniti, ovvero migliorerai di gran lunga la qualità dei tuoi viaggi.

Vantaggi American Express

Oltre al programma premi, e all’alto limite di spesa, American Express offre una grande varietà di vantaggi, che variano a seconda delle carte: verde, oro, platino. Analizziamo insieme quali sono in generale i principali.

I 3 punti di forza di American Express

Assicurazione

Molte delle carte di credito American Express hanno delle assicurazioni che possono essere molto utili, a esempio puoi ottenere un’assicurazione di viaggio, un’assicurazione contro gli infortuni valida per te e la tua famiglia, un’assistenza medica e anche un’assicurazione per problemi con gli acquisti. Per quanto riguarda l’assistenza viaggio per esempio, nel momento in cui sei in viaggio e subisci un incidente in treno, nave, autobus, aereo, avendo pagato i biglietti con la tua American Express sei coperto. La protezione inizia dal momento in cui sali a bordo fino al tuo arrivo a destinazione.

Servizio Clienti

Con American Express hai un team di assistenza che opera in ben 160 Paesi. Un supporto che ti fornisce informazioni su servizi e prodotti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il Servizio Clienti è un punto di forza di American Express, perché garantisce la risoluzione di qualsiasi problema, che sia di natura economica, organizzativa che logistica. Dai medici agli avvocati, qualsiasi problema può essere risolto attraverso questa assistenza. All’estero hai assistenza legale, medica e odontoiatrica di emergenza. È coperta anche la spedizione di medicinali non reperibili in quel paese.

Sicurezza

American Express ti garantisce protezione contro frodi e addebiti non riconosciuti. Infatti non devi preoccuparti se per caso la tua carta cade nelle mani sbagliate, o noti un addebito che non hai effettuato. American Express è nota per indagare su queste anomalie fino alla risoluzione del problema senza che tu debba pagare un solo centesimo. Tutto quello che devi fare è mandare il rapporto ad American Express entro 90 giorni.

Come puoi vedere, i vantaggi che hanno queste carte di credito sono estremamente esclusivi, non per niente sono tra le carte più utilizzate dalle aziende, soprattutto quando si viaggia. Hai deciso di sfruttare anche tu questi vantaggi? Attento non fare l’errore di iscriverti senza usare codice invito, perderesti moltissimi punti bonus!

Vuoi scoprire come avere un sacco di punti bonus? Non perderti questo video e scoprirai come avere da 15 a 50 mila punti gratis, subito! Richiedi Carta Oro entro 25 maggio e ottieni 50.000 punti, riceverai 25.000 punti Membership Rewards per ogni amico che diventa titolare di Carta American Express. Il tuo amico riceverà 25.000 punti Membership Rewards alla prima spesa effettuata con Carta Platino Business entro i primi 3 mesi dall’emissione.

Potrai anche ricevere 10.000 punti Membership Rewards per ogni amico che diventa Titolare di Carta American Express. Il tuo amico riceverà 10.000 punti Membership Rewards alla prima spesa effettuata con Carta Business entro i primi 3 mesi dall’emissione.