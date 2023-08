Qualche giorno fa vi abbiamo parlato degli sconti lanciati da Comet in occasione della Smart Summer, suggerendovi alcuni degli articoli più interessanti tra i tantissimi disponibili nel catalogo della promozione. Ebbene, se ancora non ne avete approfittato vi consigliamo di farlo il prima possibile, dato che le offerte termineranno domani, 23 agosto!

Dai notebook agli smartphone, passando per elettrodomestici e monitor, ogni categoria del noto store include tantissimi prodotti in sconto, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Non vi resta, dunque, che sfogliare il catalogo alla ricerca delle offerte perfette per voi.

Tra i prodotti scontati più alettanti vi è sicuramente il Macbook Air da 13″ con Chip M1, disponibile a soli 899,00€ invece di 1.229,00€. Si tratta della soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un notebook leggero e versatile, adatto sia al lavoro in ufficio che allo smart working o allo studio. Anche se ha qualche anno alle spalle, mantiene prestazioni eccellenti grazie all’innovativo chip M1 sviluppato da Apple, che lo rende veloce, reattivo ed estremamente performante. La CPU 8-core di Apple garantisce, invece, eccellenti prestazioni e consumi efficienti, con una batteria che può durare fino a 18 ore anche durante compiti impegnativi come il montaggio video o il fotoritocco.

La versione disponibile da Comet è dotata di 8GB di memoria unificata e 256GB di memoria di archiviazione, che possono essere facilmente espansi tramite un SSD esterno grazie alle numerose porte USB Type-C. Inoltre, questo notebook offre uno dei display più belli in circolazione: uno schermo Retina da 13,3″ con tecnologia True Tone che garantisce una resa visiva eccezionale, riducendo l’affaticamento visivo al minimo e assicurando una buona leggibilità sia in interni che all’aperto.

Se, invece, siete alla ricerca di una nuova smart TV vi consigliamo la Samsung Serie 6 QE50Q60, incredibilmente scontata a 749,00€, ovvero 200,00€ rispetto al suo prezzo originale di 949,00€. Si tratta di un modello top di gamma uscito proprio quest’anno, rappresentando la scelta perfetta per chi è alla ricerca di un televisore dotato delle tecnologie più innovative del settore.

Caratterizzata da un ampio schermo luminoso da 50″, questa smart TV offre il meglio delle tecnologie Samsung, come la “Quantum Dot“, grazie alla quale il pannello oltre un miliardo di sfumature di colore sullo schermo, conferendo ai contenuti una notevole realisticità. Inoltre, la tecnologia “Quantum HDR” eleva l’esperienza visiva a livelli cinematografici, con un contrasto eccezionale e profonde tonalità di nero.

La Samsung QE50Q60 si adatta perfettamente sia a un angolo home cinema che a una postazione da gaming, ottimizzando in tempo reale sia le immagini visualizzate che l’audio grazie al processore Quantum Lite 4K di Samsung. Le ciliegine sulla torta sono poi le molteplici funzionalità smart e un hub ricco di contenuti di alta qualità, compresi i nuovi canali Samsung TV gratuiti.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Comet, per cui vi rimandiamo alla pagina della promozione per scoprire l’intero catalogo e al nostro articolo dedicato alle altre offerte più interessanti. Vi ricordiamo che le offerte sono valide solo fino a domani, 23 agosto, per cui il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile!

