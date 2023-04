Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del lancio delle offerte di primavera di Comet, che fino al 12 aprile vi permetteranno di risparmiare anche più del 50% su tantissimi prodotti, dai grandi elettrodomestici agli smartwatch, passando per Smart TV, auricolari e laptop.

Ebbene, ci siamo occupati di analizzare nel dettaglio l’ampissimo volantino proposto da Comet, in modo da proporvi quelle che sono le 5 offerte più allettanti e che rappresentano delle occasioni veramente imperdibili. Vi invitiamo quindi ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire prima della fine del periodo di saldi.

Comet Spring Festival: 5 offerte che non puoi lasciarti scappare

Garmin Venu | 170,00€ (379,99€)

Il primo prodotto dello Comet Spring Festival che vi proponiamo è il Garmin Venu, uno dei migliori smartwatch per sportivi attualmente sul mercato. Dotato di una cassa in plastica con diametro 43mm, è perfetto per coloro che praticano attività fisica dato che vi permetterà di monitorare tutti i vostri allenamenti nel dettaglio, fornendovi informazioni su parametri come i chilometri percorsi, le calorie bruciate, il battito cardiaco e molto altro. Inoltre, è impermeabile a 5ATM, ha il GPS integrato e vi consentirà anche di gestire notifiche, chiamate in arrivo, sveglie e promemoria.

Vedi offerta

Amazon Echo Dot 3a Generazione | 24,99€ (49,99€)

L’Echo Dot è un altoparlante controllato tramite comandi vocali utilissimo da avere in casa, dato che oltre a riprodurre musica potrà tornarvi utile in moltissime occasioni. Potrete infatti sfruttarlo per chiedere domande ad Alexa, ascoltare le ultime notizie o previsioni del tempo, impostare sveglie e promemoria e, soprattutto, gestire tutti i dispositivi connessi con la Smart Home come Smart TV, soundbar, lampadine intelligenti e molto altro.

Vedi offerta

Xiaomi Redmi Note 11s 128GB | 199,00€ (299,90€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone vi consigliamo lo Xiaomi Redmi Note 11s, dotato di un magnifico display AMOLED da 6,43″ e di comparto fotografico con un obiettivo principale da 108 MPX che vi consentirà di scattare foto dalla qualità professionale. Inoltre, avrete a disposizione ben 128GB di memoria per archiviare tutte le vostre foto, video e applicazioni, oltre a una batteria a lunga durata da ben 5000 mAh che vi durerà anche più di una giornata intera.

Vedi offerta

Macchina da caffè Nespresso Vertuo | 99,99€ (149,90€)

Quando si parla di macchine da caffè Nespresso è senza dubbio uno dei brand dalla qualità più elevata, quindi non possiamo non consigliarvi la Vertuo, dotata di un’innovativa tecnologia di estrazione del caffè: il dispositivo fa roteare la capsula 7.000 volte al minuto, estraendo il liquido con la forza centrifuga e generando così un espresso dal sapore incredibilmente ricco e aromatico. Potrete scegliere ben 5 diverse lunghezze in tazza, dall’espresso classico all’americano, personalizzando così il momento caffè in base ai vostri gusti.

Vedi offerta

Smart TV Samsung Crystal Ultra HD 55″ | 439,00€ (749,00€)

Chiudiamo la lista delle offerte imperdibili di comet con la Smart TV Samsung Crystal, che grazie all’incredibile pannello LED da 55″ con risoluzione Ultra HD vi offrirà un’esperienza di visione pari a quella cinematografica. Il televisore è infatti dotato della tecnologia PurColor, la quale contribuisce a trasmettere immagini dai colori vivaci e ricchi di contrasti, e dell’innovativo design senza bordi su 3 lati che vi consentirà di immergervi completamente nei contenuti che state guardando.

Vedi offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!