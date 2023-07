State pensando di acquistare un nuovo condizionatore o frigorifero, o magari avete adocchiato uno smartwatch o notebook perfetti per i vostri bisogni? Qualsiasi sia il prodotto tecnologico che desiderate vi consigliamo di dare uno sguardo al volantino di Comet, dato che tantissimi articoli sono in super sconto fino al 2 agosto!

Nel nuovo volantino, infatti, sono presenti tantissimi i prodotti in offerta: dai grandi e piccoli elettrodomestici agli smartphone, passando per TV e notebook, troverete sicuramente qualcosa da mettere nel carrello. Il nostro consiglio, dunque, è di approfittarne il prima possibile, dato che le ore per approfittare delle promozioni iniziano a scarseggiare.

Tra le offerte più interessanti vi segnaliamo il Samsung Galaxy Watch5, scontato a soli 199,90€ invece di 329,00€. Questo smartwatch è un vero gioiello: il design è estremaente elegante, ma al contempo è realizzato con materiali di grandissimo pregio che lo rendono durevole nel tempo. La sua cassa da 44 mm ospita uno splendido display da 1,6″ realizzato in cristallo zaffiro, che non solo è resistente all’acqua, ma anche agli urti e ai graffi.

Il Galaxy Watch5 è progettato per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata, sia nelle attività quotidiane che durante gli allenamenti sportivi. Vi offre, infatti, un efficiente sistema di monitoraggio della salute grazie al sensore 3 in 1 Samsung BioActive, capace di controllare l’impedenza bioelettrica per monitorare la massa grassa e il peso dei muscoli, e di un sensore cardiaco elettrico (ECG) per controllare frequenza cardiaca e pressione sanguigna.

Ma le funzionalità di questo smartwatch non finiscono qui: il Galaxy Watch 5 dispone anche di un ottimo sleep tracker, in grado di monitorare il vostro sonno e fornirvi consigli utili per migliorarne la qualità, rilevando persino le fasi di russamento. Infine, la batteria offre un’ampia capacità e una ricarica velocissima, garantendovi un’esperienza senza interruzioni.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti tech in sconto sul sito di Comet, per cui vi invitiamo a consultare il volantino per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che le promozioni finiranno il 2 agosto, per cui vi consigliamo di concludere i vostri acquisti il prima possibile!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!