Se siete alla ricerca di offerte vantaggiose provenienti da occasioni davvero speciali, dovreste dare un’occhiata all’iniziativa che Yeppon ha preparato per celebrare il suo 12° anniversario di attività. Questo portale, dove è possibile acquistare una vasta gamma di prodotti in molte categorie merceologiche, ha in serbo una sorpresa per voi dal 11 al 17 settembre: un’ampia selezione di prodotti a prezzi scontati davvero convenienti. Questi prezzi sono stati ridotti rispetto a quelli degli ultimi 30 giorni, in conformità con la recente politica di prezzi onesti, per garantirvi sconti autentici.

Le categorie coinvolte spaziano dalle smart TV ai LEGO, con buone occasioni che potrebbero presentarsi anche per il competitivo settore della telefonia e per i prodotti per il bricolage. Troverete quindi sicuramente quello di cui avete bisogno a prezzi straordinari. A ciò va aggiunto che su tutti i prodotti da valore di almeno 399,99€ sarà possibile aggiungere l’estensione di garanzia di altri 3 anni a soli 9,99€. Per semplificarvi la ricerca delle offerte migliori, abbiamo preparato una lista di prodotti con i prezzi più competitivi, quelli che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire e che potrebbero esaurirsi prima degli altri.

Prima di procedere, vogliamo sottolineare che l’iniziativa è suddivisa in due sezioni. Una parte comprende almeno 20 offerte fisse per ogni categoria merceologica, che rimarranno attive fino alla fine della promozione. L’altra sezione, chiamata “Gli imperdibili“, presenta proposte che cambiano ogni giorno e offrono sconti ancora più allettanti. Pertanto, è essenziale monitorare la pagina della promozione ogni 24 ore per non perdere le migliori occasioni. Detto ciò, è il momento di esplorare alcune delle imperdibili offerte in occasione del 12° compleanno di Yeppon.

Le offerte suddivise per categorie

Le migliori offerte del 12° compleanno Yeppon

Elettrodomestici | Lavatrice AEG L6TBG623

Disponibile a 449,99€!

Se state cercando una lavatrice che rivoluzioni la vostra esperienza di lavaggio, la AEG L6TBG623 è esattamente quella che fa al caso vostro. Con una serie di funzioni all’avanguardia, questa lavatrice è progettata per garantire la massima efficienza e cura dei capi, trasformando il lavaggio in un’esperienza senza pari. La tecnologia ProSense è il cuore pulsante di questa lavatrice. Non importa se state lavando un paio di jeans o una montagna di biancheria, ProSense si adatta automaticamente per garantire il trattamento perfetto per ogni capo. Grazie ai suoi sensori intelligenti, questa lavatrice regola con precisione la durata del programma, evitando così di sottoporre il carico a lavaggio eccessivo, che si tradcuce in un risparmio energetico e risultati impeccabili. Come avrete notato, l’apertura del cesto non è mai stata così semplice. Grazie al sistema Soft Opening brevettato e al suo esclusivo sistema di guida idraulica, basta premere un pulsante per aprire il cesto in modo confortevole. Nessuna fatica, nessun fastidio, ma solo comodità.

Informatica | Monitor gaming Gigabyte G27F

Disponibile a 159,99€!

Questo monitor IPS FHD (1920 x 1080) offre un’esperienza visiva che supera le aspettative al suo nuovo prezzo di vendita, garantendo immagini nitide e colori vibranti. La velocità è la chiave in un’esperienza di gioco fluida, e il G27F lo sa bene. Con un tempo di risposta di soli 1 ms, sarete sempre pronti a reagire alle varie situazioni che si vengono a creare durante la sessione di gioco, evitando l’effetto ghosting e godendo di un’azione senza interruzioni. Inoltre, con una luminosità di 400 cd/m², ogni dettaglio risalta dalla schermata. Infine, la finitura elegante in nero del G27F lo rende una scelta di stile per qualsiasi setup di gioco, aggiungendo un tocco di raffinatezza.

Audio e Video | Smart TV Hisense 55U8

Disponibile a 579,99€!

Dotata di tecnologia 4K Quantum Dot IPS, questa TV offre un’esperienza visiva superiore alla media del settore, che si traduce in nitidezza e vivacità in film e serie TV, nonché nei giochi. È dotata poi della tecnologia Full Array Local Dimming, che fa prendere vita le immagini con un contrasto eccezionale e una gamma di colori mozzafiato. I neri saranno profondi, mentre i colori chiari come il bianco saranno più brillanti che mai. Non manca poi l’HDR Dolby Vision IQ, per dettagli ancora più ottimizzati in base all’ambiente circostante.

Bricolage | Pannello solare Jackery SolarSaga 80

Disponibile a 179,99€!

Questo pannello solare è diverso dai soliti, poiché è capace di generare elettricità da entrambi i lati. Questo significa che, anche in condizioni di luce variabile, otterrete sempre prestazioni ottimali. Il vetro extra bianco posteriore, con una trasmittanza del 95%, aumenta ulteriormente il tasso di conversione, garantendo che ogni raggio di sole venga sfruttato al massimo. Immancabile poi la certificazione IP68 per l’impermeabilità e la resistenza alla polvere, che rendono il Jackery SolarSaga 80 molto resistenti gli agenti atmosferici. Il cavo di prolunga incluso è lungo 2 metri, permettendovi di collocare il pannello a una distanza ottimale per massimizzare l’assorbimento di luce solare.

Le offerte imperdibili del 12° compleanno Yeppon

Elettrodomestici

Informatica

Audio e Video

Bricolage

Tutte le offerte fisse del compleanno Yeppon

Elettrodomestici

Informatica

Audio e Video

Bricolage

