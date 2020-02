Compra e vinci buoni acquisto fino a 1000€, è arrivata l’Odissea della Fortuna su ePrice

Vi segnaliamo che su ePrice è disponibile una nuova, ottima, promozione che offre agli acquirenti del portale la possibilità di vincere fino a 1000€ di buoni validi per l’acquisto di tutti i prodotti presenti sullo shop! Il concorso si chiama “2020: Odissea della Fortuna”, e sarà valida fino al prossimo 11 marzo 2020, offrendo la possibilità di vincere ogni giorno ben 100 premi in buoni acquisto!

Partecipare è semplicissimo: ad ogni acquisto di un prodotto venduto e spedito da ePRICE del valore minimo di 299€ verrà associato un codice che potrà essere estratto dal 13/03/2020 al 31/03/2020. Ogni giorno ci sono 100 estrazioni (e relativi vincitori), ed i buoni ottenibili vanno da un minimo di 20€ fino ad un massimo di ben 1000€! La promozione però non finisce qui, perché grazie all’estrazione finale del 31 marzo, ePrice regalerà altri premi tech del valore complessivo di 20.000€, che saranno distribuiti a 20 fortunati vincitori: si tratta di prodotti di assoluto valore come TV Samsung Oled, una lavasciuga Miele, un MacBook Air Apple, un iPhone 11 e molto di più! Per scoprire di più su questa fantastica promozione, vi invitiamo a consultare il regolamento completo disponibile sul sito ePrice, che sarà in grado di rispondere ad ogni domanda o perplessità relativa al concorso.

Ciò detto, approfittando della promozione in corso, abbiamo selezionato per voi un piccolo campionario di prodotti validi per la partecipazione al concorso, anche se l’invito è comunque quello di consultare il catalogo relativo l’intera lista di prodotti disponibili e validi per la partecipazione. La lista è molto nutrita, e potrete raggiungerla sia a queste coordinate che cliccando sul banner sottostante.

