Con i nuovi elettrodomestici Whirlpool cucinare è davvero una passeggiata

Le novità dei marchi Whirlpool, Hotpoint e Indesit, presentate qualche settimana fa in occasione dell'Eurocucina 2024, combinano design contemporaneo e alte performance per migliorare la vita quotidiana con soluzioni innovative e sostenibili per la casa.

Le novità di Whirlpool

In particolare, Whirlpool ha presentato una vasta gamma di prodotti adattabili a ogni cucina, inclusa un'architettura compatta da 45 cm e proposte modulari da 75 cm per spazi più ampi. Il marchio si impegna, infatti, a creare benessere domestico attraverso soluzioni intuitive, come la nuova Kitchen Suite WCollection, che unisce funzionalità all'avanguardia e design elegante per semplificare la vita quotidiana.

Oltre alla gamma di elettrodomestici da incasso, Whirlpool presenta anche una nuova generazione di piani cottura a induzione con HeatControl, che consente agli utenti di impostare e mantenere la temperatura esatta per una cottura precisa e senza preoccupazioni. Questa funzione offre precisione e prevedibilità, riducendo il tempo necessario per monitorare la cottura e assicurando risultati eccellenti.

Le novità di Hotpoint

Hotpoint introduce, invece, la nuova Home Collection, una suite da incasso che offre prestazioni affidabili e avanzate, riflettendo l'impegno del marchio nel condividere l'amore per la casa. Il marchio collabora da anni con Masterchef per promuovere i suoi prodotti, offrendo prestazioni eccellenti e funzionalità innovative come la cottura AirFry (tanto che all'evento è stata presente anche Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef 13, per dimostrazioni culinarie che mettono in luce le alte prestazioni dei suoi forni e piani cottura).

A distaccare tra i nuovi prodotti Hotpoint è proprio il forno a incasso, il quale non solo offre prestazioni di cottura eccellenti, ma include anche funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze culinarie più moderne. Una caratteristica distintiva è, come vi abbiamo anticipato, la funzione AirFry, che consente di ottenere cibi sempre croccanti senza l'aggiunta di olio, replicando le funzionalità di una friggitrice ad aria.

Inoltre, il forno Hotpoint è dotato di tecnologia Dynamic MultiFlow, che assicura una cottura uniforme su più livelli contemporaneamente, senza mescolare odori e sapori. Questo permette di risparmiare tempo ed energia, garantendo piatti gustosi e ben cotti. Le funzionalità Dynamic Crisp e CrispFry consentono poi di ottenere alimenti croccanti e salutari, mentre Dynamic Steam permette di cucinare piatti gustosi utilizzando la vaporiera integrata.

Le novità di Indesit

Indesit presenta un forno built-in con la filosofia #DoItTogether, rendendo le faccende domestiche accessibili a tutti. Questo nuovo forno, dotato di funzioni Turn&Go, semplifica la cottura quotidiana, offrendo risultati eccellenti con un'interazione minima. Non solo questo prodotto, bensì la gamma completa di elettrodomestici del brand mira a semplificare le attività domestiche e promuovere la collaborazione tra i membri della famiglia.

Infine, Indesit si concentra sull'inclusività e sulla facilità d'uso con la sua gamma di elettrodomestici da incasso. Oltre al nuovo forno con funzioni Turn&Go, il marchio presenta anche lavastoviglie, frigoriferi e piani cottura dotati di Tecnologia Push&Go, progettata per semplificare le faccende domestiche e promuovere la collaborazione familiare. Questi elettrodomestici offrono, ovviamente, un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendoli ideali per famiglie, coinquilini e nuovi proprietari di case.