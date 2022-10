Siete in cerca di un elettrodomestico che vi aiuti a pulire la casa più facilmente? Il Prime Day è venuto in vostro aiuto, proponendo centinaia di robot aspirapolvere in offerta, grazie ai quali risparmierete tempo e fatica, ottimizzando i tempi e lasciando che sia il dispositivo a lavorare per voi.

Tra le varie offerte disponibili nel portale, quella che vi proponiamo in evidenza è il Deebot OZMO T8 Pure della Ecovacs, che viene venduto originariamente a 499,00€ ma che nei giorni del Prime Day sarà scontato del 46%, arrivando a soli 299,00€.

Il Deebot OZMO T8 Pure può svolgere il suo lavoro per ben tre ore di fila, pulendo senza alcun problema aree fino a 300 mq. Il robot aspirapolvere è dotato di una tecnologia TrueDetect 3D, grazie alla quale è in grado di rilevare nel suo cammino gli ostacoli più piccoli e gli spazi stretti; eviterà dunque oggetti quali le gambe delle sedie e le soglie delle porte, non andandosi a incastrare in alcun modo.

Inoltre, il dispositivo è capace di rilevare automaticamente la moquette, aumentando di conseguenza la potenza di aspirazione fino al doppio. Il Deebot OZMO T8 Pure utilizza la tecnologia laser TrueMapping per pulire nel modo più accurato possibile, non dimenticando nessun punto della casa ed evitando di ripetere zone già passate.

Infine, questo robot aspirapolvere può essere integrato alla Smart Home, connettendolo con Alexa o Google Assistant. Potrete quindi impostare l’orario in cui deve iniziare le pulizie, indicandogli le aree a cui prestare più attenzione e personalizzando la potenza di aspirazione specifica in base alla zona della casa.

Questo è tutto per quanto riguarda il Deebot OZMO T8 Pure, per il quale non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto. Vi ricordiamo però che non si tratta dell’unico robot aspirapolvere in sconto durante il Prime Day, e di seguito potete trovare una lista con gli altri prodotti da non perdere.

I migliori robot aspirapolvere in offerta al Prime Day 2022

