Spesso le vacanze estive corrispondono anche a lasciarsi un po’ troppo andare dal punto di vista dell’alimentazione. Difficile resistere alle tentazioni quando si è in viaggio e al rietro si devono fare i conti con la bilancia, ma il tempo per rimettersi in forma non è mai sufficiente. Per questo motivo vi segnaliamo questa ottima promozione sul tapis roulant pieghevole Mobvoi, in offerta a soli 269€!

Con uno sconto del 40% questo tapis roulant scende al prezzo più basso mai registrato su Amazon e si presenta come un’offerta irrinunciabile se volete mettervi in forma e non avete molto spazio in casa. Infatti uno dei pregi di questo prodotto è l’ingombro. Potrete infatti piegarlo per fargli occupare poco spazio orizzontale in modo da riporlo facilmento dietro e di fianco a un mobile di casa, azzerando di fatto lo spazio occupato.

Altra caratteristica molto interessante è l’altoparlante bluetooth integrato che vi permetterò, collegandovi ad esempio al vostro smartphone, di riprodurre la vostra musica preferita mentre fate esercizio. Un ottimo modo per rimettersi in forma a tempo di musica!

Infine potrete monitorare i vostri allenamenti con il display integrato e comandare tutto con il comodo telecomando o i comandi touch.

