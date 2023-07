State pensando di acquistare un nuovo condizionatore portatile per rinfrescare la vostra casa in questa torrida estate, ma volete anche risparmiare? Allora non potete perdervi questa offerta di Amazon, che oggi vi propone l’eccezionale Electrolux EXP26U339AW con un importante sconto del 43%.

Grazie alla promozione, infatti, lo pagherete solo 399,00€. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile, tenendo presente che è disponibile ancora oggi al prezzo che aveva ieri, durante il Prime Day 2023. Inoltre, per rendere l’acquisto più comodo potrete anche scegliere di dilazionare l’intero importo in comode rate mensili selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

Installare questo ottimo condizionatore portatile sarà facilissimo, utilizzando il kit finestra incluso. Potrete impostare la temperatura desiderata e programmare la modalità preferita comodamente, anche a distanza, tramite l’app Electrolux. Ciò significa che, ad esempio, potrete anche attivarlo un po’ prima di rientrare a casa, per trovarla alla temperatura che desiderate.

Il flusso di aria fresca prodotto dal modello EXP26U339AW di Electrolux è potente, per garantire che si rinfreschi in fretta tutta l’aria nella stanza, ma nonostante questo è incredibilmente silenzioso. Inoltre, grazie alla comode rotelle si può spostare agevolmente da un ambiente all’altro, per garantirvi aria fresca in ogni ambiente in cui vi sposterete.

Va poi aggiunto che stiamo parlando di un condizionatore che è anche ecosostenibile, perché utilizza il refrigerante R290, un gas che riduce il potenziale di riscaldamento globale del 99,8% rispetto ai condizionatori portatili che utilizzano il più inquinante gas R410a.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

