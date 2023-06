Con l’arrivo dell’estate, diventa fondamentale avere un condizionatore d’aria, e spesso si preferisce optare per una soluzione portatile, compatta e leggera. Se si desidera anche godere delle più recenti tecnologie smart, consigliamo vivamente l’acquisto dell’Electrolux EXP26U339AW. Questo condizionatore è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 399,00€ invece di 699,99€.

Si tratta di un condizionatore d’aria di ultimissima generazione, lanciato sul mercato a maggio 2023 e proposto per la prima volta in sconto. Nonostante ciò, il colosso dell’e-commerce ha ridotto il prezzo di quasi la metà, il che è davvero incredibile.

Partiamo col dire che Electrolux EXP26U339AW offre diverse caratteristiche che ne semplificano l’installazione e che migliorano le prestazioni di raffreddamento. Può essere facilmente installato utilizzando il kit per finestre, incluso nel prezzo, consentendo quindi un’efficace distribuzione del fresco durante l’estate. È possibile impostare la temperatura desiderata e programmare le preferenze tramite l’App Electrolux, offrendo dunque un controllo remoto. Crediamo sia uno dei pochi condizionatori d’aria smart a permettere ciò oggi giorno.

Lato prestazioni, questo modello offre un potente flusso d’aria fresca senza rinunciare alla silenziosità. Quest’ultima si attesta a soli 64 dB, una soglia che non disturba le attività quotidiane. Un’altra caratteristica sostenibile di questo condizionatore è l’utilizzo del refrigerante R290, un gas eco-friendly presente nei moderni e migliori climatizzatori che riduce significativamente il potenziale riscaldamento globale rispetto ad altri refrigeranti come il R410a, contribuendo a una soluzione più sostenibile per il raffreddamento degli ambienti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

