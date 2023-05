State pensando di acquistare un condizionatore in vista dell’estate? Allora sappiate che le proposte con il miglior rapporto qualità/prezzo sono disponibili da Euronics, con sconti che toccano addirittura il 34%! Parliamo di offerte davvero ottime, grazie alle quali potrete portarvi a casa dispositivi di ottima qualità, ed in grado di garantirvi la temperatura perfetta anche durante le giornate più afose dell’anno.

Lo store ha creato un’intera sezione dedicata alla promozione, con modelli di ogni genere e per ogni budget, dai Dyson fino agli Argo e agli Olimpia. Per questo, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione fintanto che siete in tempo, ovvero entro e non oltre il 24 maggio!

Da menzionare indubbiamente il Samsung F-AR 09M disponibile ad appena 429,00€ invece di 579,00€. Il condizionatore in questione, grazie alla tecnologia Digital Inverter, mantiene la temperatura che desiderate senza accendere e spegnere di frequente. In più, i suoi potenti magneti e il muffler garantiscono un funzionamento più silenzioso e duraturo, consumando meno energia.

Da menzionare la modalità raffreddamento rapido, pensata appositamente per assicurarvi la temperatura desiderata nel minor tempo possibile. Dunque, la proposta perfetta per un sollievo immediato quando fuori fa molto caldo.

Inoltre, il filtro HD garantisce massima efficacia nel catturare polvere, contaminanti e allergeni presenti nell’aria: dai pollini alle spore di muffe. In più è lavabile, così per averlo sempre pulito e pronto all’uso, basta letteralmente immergerlo in acqua.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto degli articoli in questione, invitandovi a consultare la pagina Euronics dedicata alla promozione e suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

