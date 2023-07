Siete alla ricerca di un dispositivo pratico e semplice da usare che vi aiuti a ridurre i vostri consumi energetici e che si possa integrare nella vostra rete domotica? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire l’utilissimo Amazon Smart Plug, che oggi trovate in super offerta a soli 12,99€.

Un prezzo così conveniente è possibile solo grazie alle incredibili promozioni del Prime Day 2023. Tuttavia, va precisato che questa è un’offerta limitata, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte terminino. Vi ricordiamo poi che per usufruire di questi sconti speciali serve avere un abbonamento ad Amazon Prime.

L’ottima Smart Plug è una presa elettrica smart prodotta da Amazon che fa parte dell’ecosistema Amazon Echo. Ciò significa che potrete accenderla, spegnerla e controllare i diversi dispositivi connessi semplicemente parlando, grazie all’assistente vocale Alexa. Così potrete, ad esempio, chiedere ad Alexa di accendere la macchina per il caffe o le luci della vostra casa.

Va precisato che, proprio perché la Smart Plug si integra perfettamente nell’ecosistema Amazon Echo, per controllarla non è necessario avere uno smart hub: infatti, potrete configurare routine e programmi direttamente dall’App Alexa.

Oltre a essere comoda e pratica, l’Amazon Smart Plug è anche molto semplice da configurare ed è perfetta in coppia con i dispositivi Amazon Echo: ce ne sono davvero tanti in sconto, per cui potreste pensare di approfittare delle offerte del Prime Day per rendere la vostra casa un po’ più smart!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

