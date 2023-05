State pensando di acquistare un nuovo spazzolino elettrico per voi e un altro membro della vostra famiglia e desiderate un prodotto dalla qualità altissima, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta proposta da Amazon sulla coppia di Oral-B iO 7N, tra i modelli migliori in assoluto sul mercato e in sconto del 45%!

Potrete, infatti, spendere solamente 279,99€ invece di 509,99€, portandovi a casa due spazzolini elettrici top di gamma quasi al prezzo di uno. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo l’acquisto ancor più accessibile.

La linea iO rappresenta il fiore all’occhiello di Oral-B, dato che vanta una tecnologia di Intelligenza Artificiale che vi aiuterà nel migliorare la pulizia quotidiana dei vostri denti, rendendola più efficace e approfondita. L’IA, infatti, riconoscerà il vostro stile di spazzolamento e vi guiderà per raggiungere tutti i denti, così da non tralasciare neanche una zona.

Ciò che più identifica la linea Oral-B iO, però, è lo stupendo display interattivo integrato nel manico, il quale vi mostrerà informazioni sulla modalità di spazzolamento che avete scelto e sulla qualità della vostra pulizia (espressa tramite una simpatica faccina animata), ma anche sulla carica residua della batteria e sulle condizioni della testina.

Infine, non possiamo non menzionare la rivoluzionaria tecnologia magnetica iO che, unita all’iconica testina rotonda Oral-B, vi garantiranno una pulizia completa e una sensazione di freschezza. Insomma, ogni giorno vi sembrerà di essere appena usciti dal dentista, e in una sola settimana noterete un miglioramento nella salute delle vostre gengive!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare quanto prima l’acquisto di questo ottimo bundle, così che possiate accaparrarvelo prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

