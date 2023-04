Gli spazzolini elettrici rappresentano una vera e propria svolta rispetto a quelli tradizionali, offrendo una pulizia dei denti molto più efficiente e completa. Ebbene, se state pensando di acquistarne uno per voi e un altro membro della vostra famiglia non possiamo che consigliarvi di dare uno sguardo alla fantastica offerta proposta da Mediaworld, dato che potrete acquistare due Philips Sonicare al prezzo di uno!

Con soli 54,99€ potrete infatti portarvi a casa due spazzolini elettrici dalla qualità eccellente, risparmiando ben 66,00€ rispetto al prezzo di listino di 120,99€. Si tratta di una promozione veramente ottima che sarà valida solo per oggi, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

I Philips Sonicare rivoluzioneranno completamente la vostra routine di igiene quotidiana. Presentano un design compatto, leggero ed ergonomico che vi consentirà di ottenere una pulizia straordinaria senza sforzi, mentre la tecnologia sonica rimuoverà la placca fino a 3 volte di più rispetto a uno spazzolino tradizionale.

In soli 2 minuti otterrete l’equivalente di 2 mesi di spazzolamento manuale, e grazie alla funzione QuadPacer avrete la certezza di star passando il tempo sufficiente in ogni zona del cavo orale. Ogni 30 secondi lo spazzolino emetterà infatti una breve vibrazione, indicandovi così di passare alla sezione successiva.

Infine, i Philips Sonicare presentano due funzioni utilissime per garantire sempre la massima efficienza dello spazzolino: la tecnologia BrushSync monitorerà il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata, mentre il promemoria di sostituzione posto sul manico vi indicherà quando sarà giunto il momento di sostituire la testina.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!