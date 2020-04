8 corsi online per gestire, o iniziare, un’attività da casa

In queste settimane in cui, volenti o nolenti, siamo obbligati a vivere fra le mura domestiche, a causa della recente pandemia globale data dal Covid-19, noi della redazione di Tom’s Hardware Italia abbiamo deciso di fornire ai nostri lettori una selezione dei migliori corsi online per potervi aiutare a iniziare, o gestire, un’attività lavorativa, comodamente da casa.

Considerando la forte “impennata” che l’eCommerce, e in generale i lavori web-based, ha avuto in queste settimane, abbiamo selezionato per voi quelli che riteniamo i migliori corsi online per creare un vostro blog personale, aprire un negozio virtuale, imparare a scrivere contenuti testuali su internet o, più semplicemente, utilizzare le vostre conoscenze linguistiche per diventare traduttori freelance, permettendovi, quindi, di avere a disposizione gli strumenti migliori per poter continuare a lavorare, comodamente, fra le mura della vostra casa.

Otto corsi online per gestire, o iniziare, un’attività da casa

Corso online per diventare un blogger professionista

Durata: 2,5 ore di video on demand

di video on demand Prezzo: 199,99€

Risorse scaricabili : 11 documenti in formato digitale

: 11 documenti in formato digitale Requisiti: Nessuno

Nessuno Certificato di fine corso

Nella maggior parte delle occasioni, la prima idea che viene a chiunque voglia affacciarsi nel vasto mondo delle professioni digitali, è quella di aprire un blog tematico riguardante le proprie passioni. Il passaggio dalla carta a un blog accessibile da migliaia di persone online, però, è uno scoglio che in molti non riescono a superare.

Questo corso online viene in vostro aiuto illustrandovi tutte le tematiche per iniziare correttamente, e in maniera del tutto autonoma, una nuova attività professionale come blogger, con un particolare riguardo alla creazione di un blog WordPress, e alla conoscenza di questa indispensabile piattaforma, alla stesura di articoli che possano rivelarsi interessanti, e attraenti per i lettori, alle tecniche di raggiungimento e fidelizzazione del pubblico e alle, conseguenti, pratiche di monetizzazione.

Corso online per creare un sito WordPress ottimizzato SEO

Durata: 19 ore di video on demand

di video on demand Prezzo: 199,99€

Risorse scaricabili : 2 documenti in formato digitale

: 2 documenti in formato digitale Requisiti: Connessione internet disponibile

Connessione internet disponibile Certificato di fine corso

Se, invece, volete intraprendere un percorso lavorativo diverso, optando per la creazione di un vero e proprio sito internet dedicato all vostra attività professionale, o semplicemente di informazione, questo corso online vi permetterà di apprendere tutte le nozioni per padroneggiare WordPress, la miglior piattaforma attualmente disponibile per la creazione di siti internet.

Il corso online, però, non si limiterà solamente a permettervi di creare un sito web professionale, utilizzando WordPress, ma vi fornirà le conoscenze necessarie in ambito HTML, Java e PHP, vi permetterà di ottimizzare il vostro sito web per i motori di ricerca, comprendere cosa significhi “ottimizzazione SEO”, impostare un certificato SSL sul vostro sito, integrare tutti i plugin, gratuiti o a pagamento, che possano rivelarsi necessari per la sicurezza del vostro sito e permettervi di avere una piattaforma professionale, competitiva e che vi permetta di emergere nell’immensa giungla del web.

Corso online per trasformare un sito WordPress in un eCommerce

Prezzo: 19,00€ ( 49,99 €)

( €) Risorse scaricabili : Documenti in formato digitale e classe virtuale

: Documenti in formato digitale e classe virtuale Requisiti: conoscenze base della piattaforma WordPress

conoscenze base della piattaforma WordPress Certificato di fine corso

Se il vostro obiettivo ultimo, invece, è la possibilità di gestire la vostra attività commerciale da casa, il corso online per trasformare WordPress in un vero e proprio eCommerce potrebbe fare al caso vostro. Questo corso online, infatti, è pensato per chi vuole realizzare un e-commerce in completa autonomia, imparando, in modo semplice e veloce, come realizzare un negozio virtuale utilizzando una serie di tecniche di sviluppo atte a personalizzare il vostro sito web.

Questo corso online, però, è di livello intermedio e richiede una conoscenza basica della piattaforma WordPress per poter apprendere con semplicità come modificarne il codice per modellare il proprio eCommerce lezione dopo lezione.

Corso online di scrittura web

Durata: 7 ore di video on demand

di video on demand Prezzo: 9,90€ ( 49,00 €)

( €) Risorse scaricabili : 13 documenti in formato digitale

: 13 documenti in formato digitale Requisiti: Nessuno

Nessuno Attestato di fine corso e rilascio di crediti ECP

Una volta che avrete deciso quale direzione far intraprendere al vostro sito web, dovrete però fare attenzione a un importante aspetto: la creazione di contenuti testuali. Che sia una recensione, una descrizione di un prodotto, un racconto o un’analisi, la creazione di un testo per un sito internet non sempre si allinea perfettamente al concetto di “fiume di parole”, richiedendo una conoscenza in termini di lunghezza del testo, inserimento di parole chiave e utilizzo di queste ultime, atto a generare dei contenuti che siano attraenti e in linea con le dure leggi del web.

Il corso online di scrittura per il web è pensato per fornirvi una serie di strumenti per padroneggiare il “web writing” e, in generale, tutte le professioni che hanno a che fare con la produzione di contenuti testuali per il web.

Corso online per diventare social media manager

Durata: 20 ore

Prezzo: 19,90€ (6 9,00 €)

(6 €) Risorse scaricabili : 12 documenti in formato digitale

: 12 documenti in formato digitale Requisiti: Nessuno

Nessuno Attestato di fine corso e rilascio di crediti ECP

I social network non sono, solamente, un fenomeno culturale ma, specialmente negli ultimi anni, si sono trasformati in uno strumento indispensabile anche in ambito lavorativo. Qualunque sia, infatti, la strada che avrete deciso di percorrere con il vostro sito web, l’utilizzo delle più note piattaforme social si rivelerà indispensabile per espandere i vostri contatti, farvi conoscere rapidamente e farvi pubblicità a costo zero. Non basterà, però, solamente “postare” un paio di foto qua e la ma dovrete dedicarvi ai vostri profili in maniera analoga a come vi impegnerete sul vostro sito web.

Per queste motivazioni, il corso online di social media management, e social media marketing, vi fornirà tutti i fondamenti, teorici e pratici, per conoscere le maggiori piattaforme social (Facebook, Instagram, e Twitter in primis), imparare ad utilizzarle con efficacia e scoprirne le potenzialità di business. Questo corso online è pensato per fornirvi le competenze necessarie per poter gestire in modo professionale, come strumento di marketing, le pagine di promozione, che andrete a creare, ma anche il vostro profilo personale.

Corso online su come conoscere e sfruttare al meglio LinkedIn

Durata: 2 ore di video on demand

di video on demand Prezzo: 49,99€

Risorse scaricabili : Documenti in formato digitale

: Documenti in formato digitale Requisiti: Una email per aprire un profilo LinkedIn

Una email per aprire un profilo LinkedIn Certificato di fine corso

LinkedIn è comunemente, ed erroneamente, considerato un semplice Curriculum Vitae virtuale. Un portale dove inserire le proprie esperienze, passate e presenti, e cercare nuove opportunità lavorative. Le reali capacità di questa piattaforma, però, vanno ben oltre il semplice “colllezionare CV digitali”.

Questo corso online su come conoscere e sfruttare al meglio LinkedIn, infatti, vi permetterà di andare oltre il CV online, insegnandovi come costruire un proprio network di contatti, come sfruttare le regole, e gli algoritmi, di LinkedIn per farvi individuare da potenziali clienti, o datori di lavoro, e illustrarvi come una perfetta padronanza di questa piattaforma possa rivelarsi indispensabile in qualsiasi ambito lavorativo.

Corso online di Business English

Durata: 10 ore di video on demand

di video on demand Prezzo: 89,00€

Risorse scaricabili : Documenti in formato digitale

: Documenti in formato digitale Requisiti: Conoscenza della lingua Inglese di livello base

Conoscenza della lingua Inglese di livello base Rilascio di crediti ECP

Codice sconto 40% : toms40

Che decidiate di intraprendere una carriera da blogger, da content creator o di aprire un e-commerce con il quale proporre i vostri prodotti su scala globale, prima o poi avvertirete la necessità di migliorare il vostro inglese per potervi interfacciare, in maniera professionale, con i vostri contatti e i vostri clienti.

Questo corso online di Business English, vi permetterà di acquisire le competenze linguistiche necessarie per comunicare efficacemente all’interno di un contesto aziendale; imparare a scrivere una lettera commerciale, rispondere ad una mail di lavoro, condurre una telefonata o analizzare un contratto redatto in lingua inglese. Tutte abilità che vi permetteranno di aumentare le vostre aspettative di carriera in ambito lavorativo ed, eventualmente, espandere la vostra nuova attività digitale su scala internazionale.

Corso online per diventare traduttore freelance

Durata: 1,5 ore di video on demand

di video on demand Prezzo: 9,90€ ( 49,00 €)

( €) Risorse scaricabili : 28 classi in formato digitale

: 28 classi in formato digitale Requisiti: Conoscenza completa di una seconda lingua

Se, invece, non avete alcuna ambizione ad addentrarvi nel vasto universo del lavoro digitale, potreste essere interessati a una professione diversa, che magari faccia fruttare le vostre competenze linguistiche o, semplicemente, il corso di Inglese che avete appena terminato. In questo caso, perché non intraprendere la professione del traduttore freelance?

Questo corso online vi insegnerà come usare le vostre capacità linguistiche per lavorare in proprio, imparando a considerare una seconda lingua come un vero e proprio titolo di studio in grado di aprirvi numerose strade professionali con agenzie di stampa, editori o semplici clienti finali in cerca di un professionista che traduca i propri contenuti in un altro idioma. Dalla creazione del vostro curriculum, fino alla stesura dei servizi che potrete offrire con il vostro bagaglio linguistico, questo corso online vi fornirà tute le conoscenze tecniche per affacciarvi in maniera professionale nell’ambiente dei traduttori freelance.