Corso Udemy “Da 0 ad Hacker… Per Principianti Assoluti!”, in offerta a 9,99€ per il Black Friday

Udemy, piattaforma leader mondiale nell’e-learning, in occasione del Black Friday propone in offerta per un periodo di tempo limitato il corso online bestseller on demand, completo e in italiano “Da 0 ad Hacker… Per Principianti Assoluti!”, a 9,99 euro anziché 199,99 euro, con uno sconto del 95%. L’obiettivo è offrire un percorso di formazione che consenta a chi è appassionato di tematiche come la cyber sicurezza e l’hacking etico di acquisire conoscenze e strumenti pratici che lo rendano in grado di affrontare al meglio le sfide poste dalla sicurezza informatica, destinate a divenire sempre più centrali nelle strategie delle aziende private e della pubblica amministrazione.

La crescita esponenziale e la sempre maggior pervasività del web, del cloud e delle soluzioni connesse (basti pensare all’internet delle cose, alle smart cities o alle auto connesse) ha infatti portato anche a un incremento della vulnerabilità a livello di sicurezza, con conseguente possibilità di creare disservizi per i cittadini, ma anche enormi rischi per la sicurezza pubblica di attività e infrastrutture sensibili.

Da qui la necessità, tanto per le aziende private quanto per gli enti pubblici, di dotarsi di soluzioni di protezione in grado di fornire una risposta valida alle potenziali minacce. In quest’ottica iscriversi al corso “Da 0 ad Hacker… Per Principianti Assoluti!” e sviluppare conoscenze riguardanti i cosiddetti penetration test per poter saggiare l’effettiva bontà dei sistemi di protezione online può contribuire a dare agli interessati strumenti utili per crearsi un percorso nel mondo del lavoro.

I corsi Udemy inoltre offrono diversi vantaggi: oltre all’elevata qualità, certificata dalla presenza di insegnanti qualificati di livello internazionale, garantiscono comodità ed esperienza. Tutti i corsi Udemy infatti sono disponibili online sotto forma di materiale audiovisivo. Gli studenti quindi non dovranno frequentare lezioni dal vivo, adeguando i propri impegni a orari prestabiliti da altri, ma potranno invece seguire le lezioni in maniera libera e flessibile, a seconda dei propri impegni lavorativi o di studio.

La garanzia sulla qualità dei corsi offerti e le competenze nell’e-learning di Udemy sono poi attestate dagli oltre 40 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi che l’hanno scelta come piattaforma e dagli oltre 50.000 insegnanti che tengono 130.000 corsi in più di 60 lingue.

Per seguire “Da 0 ad Hacker… Per Principianti Assoluti!” non servono requisiti particolari, se non quello di essere appassionati di sicurezza informatica e di possedere le conoscenze informatiche di base e, ovviamente, un PC con connessione Internet. L’acquisto del pacchetto del corso garantisce inoltre l’accesso a vita a tutti i contenuti, anche tramite mobile, aggiornamenti costanti e ampliamenti inclusi nel prezzo e contatto diretto col docente attraverso la sezione D&R. Una volta effettuato l’acquisto, si avrà un mese di tempo per chiedere il rimborso.

Come tutti i corsi Udemy anche “Da 0 ad Hacker… Per Principianti Assoluti!” è fortemente improntato alla pratica, assicurando l’apprendimento di tutti gli strumenti indispensabili per padroneggiare i concetti e le tecnologie di base inerenti al mondo della cyber security e dell’ethical hacking, al fine di guidare gli utenti verso l’obiettivo di effettuare un Web penetration test mediante una serie di sfide bilanciate e stimolanti.

Tramite il videocorso, della durata complessiva di più di 10 ore e organizzato in 133 lezioni suddivise in 9 livelli, a cui si vanno ad aggiungere un’introduzione e un capitolo conclusivo oltre a 11 risorse supplementari, si imparerà a padroneggiare tutti gli strumenti e le conoscenze inerenti alle tecniche di scansione, individuazione delle falle e attacco.

Tra gli argomenti trattati troveremo ad esempio:

Adattatori di Rete – Modalità NAT e Host-Adapter

Acquisizione degli Snapshot

Installazione Metasploitable 3

Il Google Hacking Database – GHDB

Utilizzo di Google Search Diggity

Installazione di GNS3

Introduzione alla Scansione della Rete

Scenario LAN e Configurazione di GNS3

Rilevamento della Rete con Zenmap su GNS3

Manipolazione dei Pacchetti con Colasoft Packet Builder

Creazione Pacchetto ARP

Enumerazione del Servizio Netbios

Enumerazione del Servizio SNMP

Introduzione alla Ricerca delle Vulnerabilità

Introduzione alla Fase di Exploitation

Effettuare “Password Cracking” – Hydra

Attacco MITM e Sniffing delle Credenziali

Installazione delle OWASP Broken Web Apps

Footprinting del Web Server

Strumenti di Network Monitoring

Simulazione del Servizio DHCP

Simulazione del Servizio DNS

Utilizzo di Base di Wireshark

E molto altro ancora.

Docente del corso è Eugenio Carlo Fontana. Laureato in informatica presso l’Università di Firenze, da ormai diversi anni si è focalizzato sul mondo della cybersecurity, occupandosi di sicurezza difensiva e offensiva. Autore di libri e corsi sull’argomento, dedica parte del suo tempo ad attività di divulgazione, sia online che come speaker ad eventi fisici. Inoltre, effettua attività di ricerca indipendente su tematiche quali penetration testing, malware analysis e più in generale ethical hacking.

Insomma se siete appassionati di ethical hacking e cyber security e volete costruirvi un percorso lavorativo in uno dei settori del futuro, “Da 0 ad Hacker… Per Principianti Assoluti!”, il corso online bestseller e pratico di ethical hacking e cyber security, è ciò di cui avete bisogno, ma sbrigatevi ad iscrivervi perché sarà in offerta ancora per pochi giorni al costo di 9,99 euro anziché 199,99 euro con uno sconto del 95%.