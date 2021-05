Crescita personale: perché è necessario cambiare città

Hai mai sentito la necessità di varcare nuovi confini? Ti sei mai sentito stretto in un luogo, tanto da non farcela più?

Se provi queste emozioni, continua a leggere perché oggi Roberto Buonanno, titolare di Tom’s Hardware Italia e Tom’s network, stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani, ti racconta come ha superato questa situazione cambiando letteralmente vita.

Ad un certo punto devi cambiare perché il posto dove ti trovi non ti dà più la possibilità di crescere.

Grant Cardone, speaker internazionale, imprenditore, magnate immobiliare che ha costruito da zero il suo portafoglio da 1,9 miliardi di dollari di proprietà multifamiliari, nominato il marketer numero 1 nel 2017 da Forbes Magazine, ha spiegato questo concetto in uno dei suoi libri di crescita personale: “Be obsessed or be average”, “ Sii ossessionato o sarai nella media”.

“Alcune delle mie migliori decisioni nella vita sono state di lasciare i confini familiari in cui mi sentivo a mio agio e partire per un ambiente più grande e nuovo. Sono cresciuto a Lake Charles, una piccola città nel sud-ovest della Louisiana. È stata una grande mossa lasciare quel posto per me. Anni dopo vivevo a La Jolla, in California. La zona di San Diego è uno stagno molto più grande del Lago Charles, ma dopo 12 anni vissuti lì mi sono trovato stagnante, quindi mi sono trasferito a LA.”- scrive Grant Cardone.

Quando pensi di essere già arrivato perché sei il pesce più grande del tuo stagno, attento, perché c’è un mondo che ti aspetta!

Se pensi già di essere il pesce grande, ma non ti rendi conto di essere nello stagno piccolo, sarà dura crescere. Quando ti rendi conto che nel tuo luogo non c’è più possibilità di evoluzione, devi trovare il coraggio di saltare dal tuo piccolo stagno, al mare, all’oceano.

Ovviamente non è così facile cambiare vita, lasciare la propria zona di comfort, allontanarti da dove sei cresciuto, dagli amici di una vita, dalle tue abitudini, per andare verso l’ignoto.

Se vuoi veramente crescere devi superare l’ostacolo e fare qualcosa di veramente nuovo! Non per forza devi trasferirti oltreoceano, magari ti basta passare dal tuo piccolo paesino di provincia, ad una grande città o ad una metropoli europea; sarà un passo necessario da compiere se vuoi avere successo e superare i tuoi limiti.

“La verità è che gli stagni più grandi e impegnativi ti consentono di esercitarti in modi che i piccoli stagni non consentono mai. I grandi stagni non ti permettono di “essere solo nella media”, ma se scegli di essere un grosso pesce in un piccolo stagno la competizione diminuisce e perdi il tuo vantaggio, vivendo con un falso senso di superiorità. Non c’è spazio per la crescita in un piccolo stagno.” cit. Grant Cardone.

Hai paura? Non ti senti pronto a lasciare un posto caro, a doverti allontanare dai tuoi affetti? Hai paura di abbandonare le tue abitudini?

Semplicemente ti mancherà non fare più colazione in quel fantastico localino sotto casa, dove tutti ti conoscono, ti apprezzano e quando arrivi ti fanno sentire un re perché ti accolgono con il loro miglior sorriso e sanno già che vorrai ordinare un caffè corto decaffeinato con un pò di latte a parte?

Veramente vuoi rinunciare a vivere una vita migliore per paura di abbandonare il tuo spazio sicuro?

Quando ti manca il coraggio, ma dentro di te sai bene che non sei nel posto giusto, pensa alle parole di Cardone: “Ci vuole la stessa quantità di energia e sforzo per diventare piccolo quanto grande, ma la differenza è che andare in piccolo alla fine sarà sempre una formula fallimentare.Non limitarti. Non essere piccolo. Diventa ossessionato dall’idea di diventare massiccio.”

Segui il video e scopri come ha cambiato vita Roberto Buonanno.