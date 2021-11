Crimini crittografici in aumento in Cina nonostante la repressione

Secondo i funzionari della Procura di Songjiang, il crimine legato alla contraffazione di valuta sta “diminuendo in modo significativo” a Shanghai, tuttavia, la procura ha affermato che i casi penali in cui i perpetratori “fanno uso della valuta virtuale come strumento criminale” sono in aumento, incorporando nuovi tipi di frode e “causando maggiori perdite ai cittadini”.

La procura ha dichiarato che tutti i casi legati alla frode valutaria, tranne uno, che la sua unità di crimini aveva gestito finora quest’anno, erano stati collegati in qualche modo alla crittografia. Ha anche fornito i dettagli di un caso penale incentrato su un individuo soprannominato Song, l’operatore di quello che apparentemente sembrava essere un fiorente scambio crittografico di medie dimensioni.

Song, ha continuato l’organismo, proponeva di dare ai clienti la possibilità di acquistare bitcoin, ethereum e i principali altcoin, ma si trattava solo di un’elaborata truffa che ha visto Song accumulare oltre 103.000 dollari di “profitti illegali”. Tutte le “transazioni” effettuate sulla piattaforma, ha spiegato l’organismo, sono state fraudolente. Song e altri cinque sono stati accusati di frode, condannati e incarcerati fino a 10 anni.

Photo credit - depositphotos.com

Nonostante un giro di vite che le autorità cinesi speravano avrebbe spinto le criptovalute ai margini della società, i media hanno continuato a segnalare casi di frodi legate alle criptovalute da settembre. Sebbene questo possa essere parte di uno sforzo per gettare le criptovalute in una luce negativa (qualcosa che Pechino è stata desiderosa di fare sin da quando ha formulato per la prima volta i suoi piani di yuan digitale), suggerisce anche che l’interesse per la crittografia è ancora vivo in Cina.

Diversi esperti di criptovalute dell’Asia orientale hanno recentemente riportato che i commercianti di bitcoin e altcoin in Cina stanno ancora utilizzando stablecoin ancorate all’USD, scambi all’estero e broker over-the-counter per effettuare transazioni, a seguito di un congelamento da parte delle banche nazionali, mentre altre parti del Paese stanno continuando a fare guerra alle criptovalute. La sede regionale della Agricultural Development Bank of China’s Jinggangshan, nella provincia di Jiangxi, ha lanciato una campagna pubblicitaria di “consapevolezza crittografica” con slogan come: “Stai lontano dalla valuta virtuale, proteggi la sicurezza dei tuoi fondi”. Lontano dalla Cina continentale, comunque, le frodi crittografiche sembrano essere in aumento anche in altre parti dell’Asia.