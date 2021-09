Criptovalute, arriva l’app per smartphone di OpenSea, il più grande mercato mondiale NFT

Secondo le statistiche di mercato di dappradar Opensea è il più grande mercato NFT in termini di volume commerciale globale. Le statistiche di tutti i tempi indicano che Opensea ha visto 625.620 trader e 6,53 miliardi di dollari di volume delle transazioni. Ora Opensea ha affermato di aver visto una domanda significativa per un’app mobile, ed ha quindi annunciato il lancio dell’applicazione mobile della piattaforma, disponibile per i sistemi operativi iOS e Android.

“Le richieste di un’app mobile sono cresciute e abbiamo lavorato sodo per realizzarla”, ha dichiarato un portavoce di Opensea. “Rendere gli NFT più disponibili per tutti è una delle nostre missioni principali qui a OpenSea, e crediamo che questo sia un grande passo in una direzione entusiasmante: NFT nel palmo della tua mano.”

Opensea non è l’unico mercato blockchain e ha molta concorrenza. Mentre i volumi di OpenSea sono enormi, i mercati NFT come Rarible, Superrare, Makersplace, Foundation, Mintable, Atomicwallet e altri vendono regolarmente NFT. Inoltre, anche i mercati NFT su altre blockchain come Avalanche, Solana e Tezos stanno crescendo.

Alcuni di questi mercati hanno anche avuto aumenti di capitale nel 2021. L’applicazione mobile di OpenSea probabilmente espanderà la portata della piattaforma e la società afferma che mira a migliorare l’app nel tempo.