Criptovalute, due bambini di 14 e 9 anni guadagnano 30.000 dollari al mese facendo mining con fonti rinnovabili

Un fratello e una sorella di 14 e 9 anni hanno fatto notizia recentemente per aver spiegato come guadagnano oltre 30.000 dollari al mese svolgendo attività di mining di criptovalute. I due fratelli estraggono bitcoin, ethereum e ravencoin. I video di Youtube hanno insegnato a Ishaan come convertire il suo computer Alienware in un impianto di mining e all’inizio i fratelli hanno estratto ethereum per iniziare. “L’estrazione di criptovalute è proprio come l’estrazione di oro o diamanti”, ha spiegato Ishaan nella sua intervista. “Invece di usare le pale, estrai con i computer. Invece di trovare un pezzo d’oro o un diamante nella miniera, trovi una criptovaluta”, ha aggiunto.

A Ishaan e Aanya piaceva così tanto l’estrazione mineraria che con l’aiuto del padre hanno fondato una società mineraria chiamata Flifer Technologies. “Ci è piaciuto così tanto che abbiamo iniziato ad aggiungere più processori e abbiamo guadagnato 1.000 dollari nel nostro primo mese”, ha osservato Ishaan.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

Alla fine di luglio, il duo è stato in grado di acquistare altre apparecchiature come gli Antminer ASIC compatibili con SHA256, insieme alle GPU Nvidia RTX 3080-Ti. Ishaan ha spiegando che così: “possiamo elaborare poco più di 10 miliardi di algoritmi ethereum al secondo”. Il fratello e la sorella del Texas che hanno fondato Flifer Technologies hanno anche spiegato durante la loro intervista che quando estraggono criptovalute usano “energia rinnovabile al 100%”.

In realtà ci sono già stati un certo numero di giovani entrati nel mondo delle criptovalute in giovane età. Nel 2018, ad esempio, un ricercatore di sicurezza di 15 anni ha condiviso un exploit del portfolio hardware Ledger. Lo stesso anno, uno sviluppatore di 14 anni ha costruito una piattaforma di voto senza censure.