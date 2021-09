Criptovalute, ecco le 10 più importanti oltre a bitcoin

Bitcoin non è stato solo un trendsetter, inaugurando un’ondata di criptovalute costruite su una rete peer-to-peer decentralizzata di tipo blockchain, ma è anche diventato lo standard de facto per le criptovalute, ispirando una legione sempre crescente di follower e spin-off.

Di seguito, esamineremo alcune delle più importanti valute digitali diverse da Bitcoin. Prima, però, un avvertimento: è impossibile che un elenco come questo sia del tutto completo, visto che, a settembre scorso, le criptovalute esistenti erano più di 6.500 e di queste diverse godono di un’immensa popolarità tra le community di sostenitori e investitori.

Ethereum

Ethereum è una piattaforma software decentralizzata che consente di creare e gestire contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate senza tempi di inattività, frodi, controlli o interferenze da parte di terzi. L’obiettivo alla base di Ethereum è quello di creare una suite decentralizzata di prodotti finanziari a cui chiunque nel mondo possa accedere liberamente, indipendentemente dalla nazionalità, dall’etnia o dalla fede.

Le applicazioni su Ethereum sono eseguite su ether, il suo token crittografico specifico della piattaforma. Ether è come un veicolo per muoversi sulla piattaforma Ethereum ed è ricercato principalmente dagli sviluppatori che cercano di sviluppare ed eseguire applicazioni all’interno di Ethereum, o ora, dagli investitori che cercano di effettuare acquisti di altre valute digitali utilizzando l’etere. Ether, lanciato nel 2015, è attualmente la seconda più grande valuta digitale per capitalizzazione di mercato dopo Bitcoin.

Litecoin

Litecoin, lanciato nel 2011, è stata tra le prime criptovalute a seguire le orme di Bitcoin ed è stata spesso definita “argento per l’oro di Bitcoin”. È stata creata da Charlie Lee, laureato al MIT ed ex ingegnere di Google. Litecoin si basa su una rete di pagamento globale open source che non è controllata da alcuna autorità centrale e utilizza “scrypt” come proof of work, che può essere decodificata con l’aiuto di CPU di livello consumer. Sebbene Litecoin sia come Bitcoin in molti modi, ha un tasso di generazione di blocchi più veloce e quindi offre un tempo di conferma della transazione più veloce.

Cardano

Cardano è una criptovaluta “Ouroboros proof-of-stake” creata con un approccio basato sulla ricerca da ingegneri, matematici ed esperti di crittografia. Il progetto è stato co-fondato da Charles Hoskinson, uno dei cinque membri fondatori iniziali di Ethereum. Dopo aver avuto alcuni disaccordi con la direzione che Ethereum stava prendendo, se ne andò e in seguito aiutò a creare Cardano. Il team dietro Cardano ha creato la sua blockchain attraverso un’ampia sperimentazione e una ricerca peer-reviewed. A causa di questo processo rigoroso, Cardano è stato anche soprannominato il “killer di Ethereum”, poiché si dice che la sua blockchain sia in grado di fare di più.

Pois

Polkadot è una criptovaluta proof-of-stake unica che mira a fornire interoperabilità tra le altre blockchain. Il suo protocollo è progettato per collegare blockchain autorizzate e senza autorizzazione, così come oracoli, per consentire ai sistemi di lavorare insieme sotto lo stesso tetto. Il componente principale di Polkadot è la sua catena di relè che consente l’interoperabilità di reti diverse. Consente inoltre “parachain” o blockchain parallele con i propri token nativi per casi d’uso specifici. 12 anni

Dove Polkadot differisce da Ethereum è che piuttosto che creare solo applicazioni decentralizzate su Polkadot, gli sviluppatori possono creare la propria blockchain utilizzando anche la sicurezza che la catena di Polkadot ha già. Con Ethereum, gli sviluppatori possono creare nuove blockchain ma devono creare le proprie misure di sicurezza, che possono lasciare nuovi e piccoli progetti aperti agli attacchi, poiché più grande è una blockchain, maggiore è la sicurezza che ha. Questo concetto in Polkadot è noto come sicurezza condivisa.

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash (BCH) occupa un posto importante nella storia degli altcoin perché è uno dei primi hard fork di maggior successo del Bitcoin originale. Nel mondo delle criptovalute, un fork avviene come risultato di dibattiti e discussioni tra sviluppatori e minatori. A causa della natura decentralizzata delle valute digitali, le modifiche al codice sottostante il token o la moneta in questione devono essere apportate a causa del consenso generale; il meccanismo per questo processo varia a seconda della particolare criptovaluta.

Quando diverse fazioni non riescono ad essere d’accordo, a volte la valuta digitale viene divisa, con la catena originale che rimane fedele al suo codice originale e la nuova catena che inizia la vita come una nuova versione della moneta precedente, completa di modifiche al suo codice.

BCH ha iniziato la sua vita nell’agosto 2017 a seguito di una di queste scissioni. Il dibattito che ha portato alla creazione di BCH ha avuto a che fare con la questione della scalabilità; la rete Bitcoin ha un limite alla dimensione dei blocchi: un megabyte (MB). BCH aumenta la dimensione del blocco da un MB a otto MB, con l’idea che i blocchi più grandi possono contenere più transazioni al loro interno e la velocità delle transazioni sarebbe quindi aumentata. 14 Apporta anche altre modifiche, tra cui la rimozione del protocollo Segregated Witness che influisce sullo spazio dei blocchi.

Stellar

Stellar è una rete blockchain aperta progettata per fornire soluzioni aziendali collegando istituzioni finanziarie ai fini di grandi transazioni. Enormi transazioni tra banche e società di investimento – che in genere richiedono diversi giorni, coinvolgono un certo numero di intermediari e costano una buona quantità di denaro – possono ora essere fatte quasi istantaneamente senza intermediari e costano poco o nulla per coloro che effettuano la transazione.

Stellar si è posizionata come blockchain aziendale per le transazioni istituzionali, ma è anche una blockchain aperta che può essere utilizzata da chiunque. Il sistema consente transazioni transfrontaliere tra qualsiasi valuta. La valuta nativa di Stellar è Lumens. Stellar è stata fondata da Jed McCaleb, membro fondatore di Ripple Labs e sviluppatore del protocollo Ripple.

Chainlink

Chainlink è una rete oracle decentralizzata che colma il divario tra i contratti intelligenti, come quelli su Ethereum, e i dati al di fuori di esso. Le blockchain stesse non hanno la capacità di connettersi ad applicazioni esterne in modo affidabile. Gli oracoli decentralizzati di Chainlink consentono ai contratti intelligenti di comunicare con dati esterni in modo che i contratti possano essere eseguiti in base a dati a cui Ethereum stesso non può connettersi.

Il blog di Chainlink descrive una serie di casi d’uso per il suo sistema. Uno dei tanti casi d’uso che vengono spiegati sarebbe quello di monitorare le forniture idriche per l’inquinamento o il sifonamento illegale in corso in alcune città. I sensori potrebbero essere impostati per monitorare i consumi aziendali, le tavole frea freache e i livelli dei corpi idrici locali. 19 Un oracolo Chainlink potrebbe tenere traccia di questi dati e alimentarlo direttamente in un contratto intelligente. Il contratto intelligente potrebbe essere impostato per eseguire multe, rilasciare avvisi di alluvione alle città o fatturare alle aziende che utilizzano troppa acqua di una città con i dati in arrivo dall’oracolo. Chainlink è stato sviluppato da Sergey Nazarov insieme a Steve Ellis.

Binance

Binance Coin è una criptovaluta di utilità che opera come metodo di pagamento per le commissioni associate al trading su Binance Exchange. Coloro che utilizzano il token come mezzo di pagamento per lo scambio possono fare trading con uno sconto. La blockchain di Binance Coin è anche la piattaforma su cui opera lo scambio decentralizzato di Binance. Lo scambio Binance è stato fondato da Changpeng Zhao ed è uno degli scambi più utilizzati al mondo in base ai volumi di trading. Binance Coin era inizialmente un token ERC-20 che operava sulla blockchain di Ethereum. Alla fine ha avuto il suo lancio mainnet. La rete utilizza un modello di consenso proof-of-stake.

Tether

Tether è stato uno dei primi e più popolari di un gruppo di cosiddette stablecoin, criptovalute che mirano ad ancorare il loro valore di mercato a una valuta o altro punto di riferimento esterno per ridurre la volatilità. Poiché la maggior parte delle valute digitali, anche quelle principali come Bitcoin, hanno sperimentato frequenti periodi di drammatica volatilità, Tether e altre stablecoin tentano di appianare le fluttuazioni dei prezzi per attirare utenti che altrimenti potrebbero essere cauti. Il prezzo di Tether è legato direttamente al prezzo del dollaro USA. Il sistema consente agli utenti di effettuare più facilmente trasferimenti da altre criptovalute in dollari USA in modo più tempestivo rispetto alla conversione effettiva in valuta normale.

Monero

Monero è una valuta sicura, privata e non rintracciabile. Questa criptovaluta open source è stata lanciata nell’aprile 2014 e presto ha raccolto un grande interesse tra la comunità e gli appassionati di crittografia. Lo sviluppo di questa criptovaluta è completamente basato sulla donazione e guidato dalla comunità. 24 Monero è stato lanciato con una forte attenzione al decentramento e alla scalabilità e consente una completa privacy utilizzando una tecnica speciale chiamata “firme ad anello”. 25 anni

La maggior parte delle criptovalute oggi sono derivate in una forma o nell’altra da Bitcoin, che utilizza codice open source e un’architettura resistente alla censura. Ciò significa che chiunque può copiare e modificare il codice e creare la propria nuova moneta. Significa anche che chiunque è libero di unirsi alla sua rete o effettuare transazioni in essa. Nonostante migliaia di concorrenti che sono sorti, Bitcoin – la criptovaluta originale – rimane il giocatore dominante in termini di utilizzo e valore economico. Ogni moneta vale circa $ 50.000 a partire da settembre 2021, con una capitalizzazione di mercato di quasi $ 1 trilione.