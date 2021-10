Criptovalute, ecco sei modi per guadagnare passivamente

Le criptovalute rappresentano un mercato in forte espansione, per diversi analisti, addirittura il futuro dell’economia e della finanza. Molti di coloro che vi hanno investito inizialmente somme anche contenute si ritrovano ora tra le mani una piccola fortuna. In molti però pensano che quello delle criptovalute sia un settore difficile, in cui bisogna saper vendere e comprare la momento giusto, oppure dedicarsi al mining. In realtà esistono anche diversi metodi per guadagnare passivamente, senza cioè dover fare investimenti, effettuare compravendite o impiegare risorse nel mining. Vediamone alcune.

Depositare criptovalute sulla piattaforma di prestito CeFi

Probabilmente il modo più semplice per guadagnare reddito passivo su bitcoin e altre risorse digitali è depositarle in una piattaforma di prestito centralizzata. CeFi (finanza centralizzata) ha già portato a miliardi di dollari in streaming crittografico in prestiti CeFi. Una volta depositati i fondi, gli utenti guadagnano interessi (in genere pagati nelle attività depositate). Alcune delle piattaforme CeFi più note sono Nexo e BlockFi.

Depositare criptovalute in un protocollo di prestito DeFi

Le alternative più decentralizzate a BlockFi e Nexo sono protocolli di prestito autonomi, come Compound (COMP)e Aave (AAVE). Le app di prestito DeFi consentono ai possessori di criptovalute di depositare fondi in pool di prestiti basati su contratti intelligenti, per guadagnare interessi.

La principale differenza tra il prestito CeFi e DeFi è che quest’ultimo offre agli utenti il controllo completo sui loro fondi e non richiede alcuna documentazione KYC (know-your-customer) o processi di onboarding. I rendimenti sono guidati dalla domanda e dall’offerta e variano da piattaforma a piattaforma. Inoltre, alcune app di prestito DeFi sono più rischiose di altre, perché ovviamente quelle che offrono un rendimento più alto hanno anche un livello di rischio più elevato.

Fornire liquidità nelle riserve di liquidità e nell’agricoltura di rendimento (yeld farming)

Oltre al prestito, i mercati DeFi consentono anche alle persone di guadagnare passivamente depositando criptovalute in riserve di trading decentralizzati, chiamati pool di liquidità.

Come ricompensa per aver fornito liquidità a un pool di trading autonomo, i depositanti sono ricompensati con commissioni di trading e token di fornitori di liquidità (LP). Per guadagnare un rendimento aggiuntivo sulle risorse digitali depositate, gli utenti possono quindi scommettere i propri token nelle cosiddette “fattorie di rendimento” o yeld farming, con l’aspettativa di ottenere ricompense più alte, in cerca del gruppo che offre le migliori prestazioni.

L’agricoltura del rendimento è diventata un modo popolare per guadagnare reddito crittografico passivo, ma come il prestito DeFi, è una delle iniziative più rischiose nei mercati crittografici. I pool di liquidità popolari includono Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) e PancakeSwap (CAKE).

Staking di criptoasset basati su PoS

In alternativa, è possibile detenere e puntare monete proof-of-stake (PoS) per guadagnare entrate passive sotto forma di premi di puntata. In questo modo i miner possono minare o convalidare le transazioni di una determinata blokchain in base al numero di monete che hanno: maggiore sarà infatti il numero di monete possedute e maggiore sarà il proprio potere di mining. Le ricompense di questo metodo saranno poi condivise con gli utenti che possiedono i cripto-asset.

Il processo di staking differisce da rete a rete: in alcuni casi infatti vengono richieste configurazioni software avanzate e un nodo di convalida in esecuzione continua, mentre in altri è sufficiente semplicemente tenere le risorse nel portafoglio ufficiale.

Eseguire un nodo master

Se si desidera incrementare il proprio guadagno passivo eseguendo lo staking è possibile eseguire un nodo master. I nodi master, noti anche come sistemi di convalida vincolati, sono un tipo speciale di nodi che svolgono funzioni specifiche all’interno di una rete crittografica. Nella rete Dash ad esempio i nodi di questo tipo alimentano le funzioni PrivateSend e InstantSend della rete e forniscono diritti di voto di governance agli operatori.

Dash richiede investimenti ingenti, fortunatamente però ci sono masternode che richiedono un investimento di capitale molto più basso, offrendo rendimenti a due cifre, pagati nel token nativo della rete.

Eseguire un nodo Lightning

Se si è bitcoiner e si preferisce rimanere con bitcoin per guadagnare reddito passivo, è possibile impostare ed eseguire un nodo Lightning Network (LN). Supportando la rete Lightning in rapida crescita attraverso canali di pagamento operativi, sarà possibile guadagnare alcuni satoshi (sottounità del bitcoin) ogni volta che qualcun altro effettua transazioni utilizzando il proprio canale.