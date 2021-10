Criptovalute, il futuro delle risorse digitali andrà oltre bitcoin

Nonostante il cambiamento sia certo, la sua portata e la sua scala non sono ancora note. Per l’industria finanziaria, la blockchain – la tecnologia che sta alla base di Bitcoin, Ether e token non fungibili (NFT) e altre risorse digitali – ci stanno conducendo a un bivio. In questo periodo storico, una miriade di risultati è possibile, ma una cosa è certa: l’efficacia e l’innovazione della tecnologia influenzeranno i settori finanziari tradizionali ben oltre ogni immaginazione.

Blockchain ad esempio offre una struttura più veloce, più efficiente e più sicura per le transazioni finanziarie rispetto ai contratti e alle transazioni che attualmente definiscono i nostri sistemi economici, legali e politici.

Di generazione in generazione, le tecnologie hanno aggiornato il modo in cui completiamo le transazioni finanziarie. La moderna carta di credito è in circolazione dalla fine del 1950, la prima vendita su Internet è stata completata nel 1994, PayPal è stata fondata nel 1998 ed è diventata pubblica ed è stata venduta a eBay nel 2002, e Satoshi Nakamoto ha iniziato la rivoluzione blockchain nel 2008. Oggi i pesi massimi finanziari non stanno più in disparte e 55 delle 100 più grandi banche del mondo hanno una qualche forma di coinvolgimento con questa nuova tecnologia.

Photo credit - depositphotos.com

Man mano che il mercato matura, anche l’industria delle criptovalute subirà un’evoluzione del linguaggio. La regolamentazione e l’ampia adozione cambieranno il modo in cui i media e il pubblico percepiscono e parlano delle risorse digitali.

Negli ultimi 10 anni abbiamo scoperto che i clienti sono sempre più attratti da risorse che hanno utilità e possono risolvere problemi complessi. Tether ad esempio funzionerebbe bene per pagare gli stipendi perché è legato al dollaro USA, evitando così la volatilità di bitcoin. Il Basic Attention Token (BAT) di Brave sta tracciando un percorso per il futuro dei contenuti online emettendo pagamenti, in BAT, agli utenti del suo browser per la visualizzazione degli annunci. Questi utenti possono quindi dare la mancia a chiunque su Internet utilizzando la BAT nel loro portafoglio digitale. Il token di governance Audius (AUDIO) è invece un caso convincente per la crittografia, che gioca un ruolo più importante nel futuro dell’industria musicale, fornendo sicurezza, accesso esclusivo alle funzionalità e governance di proprietà della comunità ad artisti e fan.

Il Congresso ha aperto le porte ai regolatori all’inizio di quest’anno, quando il Senato ha approvato un disegno di legge sulle infrastrutture che conteneva un emendamento che portava un nuovo controllo all’industria crittografica.

Gli investitori, gli scambi di risorse digitali, i tecnologi intelligenti, i funzionari governativi, le autorità di regolamentazione e tutti coloro che si trovano nel mezzo beneficeranno di un mercato più maturo che protegge i suoi consumatori e valorizza la trasparenza, la prevedibilità e la comunicazione.