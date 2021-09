Criptovalute, la più grande catena di cinema al mondo accetterà Ethereum, Litecoin e Bitcoin

Il CEO di AMC Adam Aron ha annunciato su Twitter che la più grande catena di cinema degli Stati Uniti inizierà ad accettare Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash su Bitcoin.

Aron ha inizialmente rivelato il piano della sua azienda di aggiungere il supporto per la più grande criptovaluta al mondo durante una call sugli utili all’inizio di agosto scorso. All’epoca, ha anche detto che AMC avrebbe preso in considerazione di allargare le proprie collaborazioni ad altre opzioni blockchain, motivo per cui introdurre i pagamenti altcoin sembra essere un passo logico per la catena di cinema.

La società con sede a Leawood ha attirato l’attenzione a causa delle mosse del suo titolo all’inizio del 2021, quando è diventata la beniamina dei trader durante il boom delle azioni di GameStop. Le azioni di AMC hanno infatti chiuso a 46,84 dollari il 15 settembre, con un aumento enorme del 2.131% rispetto a inizio anno.