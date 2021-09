Criptovalute: nell’ultimo anno sono state lanciate più di 10 nuove monete ogni giorno

I dati forniti a Finbold dal simulatore di trading di criptovaluta Crypto Parrot indicano che circa 13 nuove valute digitali sono state create ogni giorno tra settembre 2020 e settembre 2021. Durante il periodo, sono state lanciate nuove 4.908 criptovalute, portando il numero totale di monete a 12.046.

I dati indicano inoltre che negli ultimi 12 mesi, il numero di nuove criptovalute che colpiscono il mercato è cresciuto del 68,75% rispetto alla cifra di settembre 2020 di 7.138. Il più alto tasso di crescita delle nuove monete è stato raggiunto tra settembre 2019 e settembre 2020 col 146,98%, con le monete che sono balzate da 2.890 a 7.138.

Diversi fattori hanno contribuito alla crescita del numero di criptovalute negli ultimi mesi. Tuttavia, il valore crescente del settore è potenzialmente il principale contributore. Negli ultimi 12 mesi, il settore delle criptovalute guidato da Bitcoin è aumentato di valore, con l’asset che ha raggiunto un nuovo massimo storico di 64.800 ad aprile.

In particolare, nuovi asset sono emersi durante la pandemia di coronavirus che ha visto le valute digitali guadagnare considerazione come cuscinetto contro le turbolenze economiche. In generale, i mercati delle criptovalute sono rimasti resilienti poiché le azioni sono crollate ad un certo punto. Il potenziale per guidare l’economia potrebbe aver causato l’emergere di nuove monete.

Al centro della crescita, le criptovalute di utilità come Ethereum non possono essere ignorate. Tali token si sviluppano come infrastrutture, consentendo ad altre criptovalute di essere costruite sulle loro reti, rendendo più facile per le nuove monete entrare nel mercato.