Criptovalute, un membro della Banca Centrale Europea chiede regolamenti più rapidi

Villeroy de Galhau, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, ha chiesto recentemente che i regolamenti sulle criptovalute siano adottati più rapidamente. La dichiarazione è arrivata nel bel mezzo della netta ripresa del mercato delle criptovalute, che sembra destinato a tornare molto presto ai livelli precedenti al crollo di maggio scorso.

Villeroy, che è stato un grande sostenitore delle banche e della CBDC in generale, ritiene che il mercato delle criptovalute si stia muovendo a un ritmo molto veloce ed essendo un’economia da miliardi di dollari, deve essere portata il più velocemente possibile all’interno di un quadro normativo preciso.

Villeroy ha anche sostenuto che è necessario che le banche centrali mantengano il controllo del mercato delle criptovalute e ha messo in guardia contro il probabile dominio dello yuan digitale, la CBDC sviluppata dal governo cinese. Villeroy è anche presidente della Banca di Francia e la sua richiesta di un’adozione più rapida dei regolamenti crittografici potrebbe indicare misure più severe per assumere il controllo del mercato delle criptovalute piuttosto che una regolamentazione cripto-centrica che lo aiuterebbe a prosperare ulteriormente.

Diverse nazioni hanno invitato i rispettivi regolatori a esaminare rapidamente il mercato delle criptovalute e imporre norme rigorose per garantire la protezione degli investitori. Gli Stati Uniti stanno attualmente facendo notizia per le loro prese di posizione sul mercato delle criptovalute, dove il capo della Securities and Exchange Commission Gary Gensler ha assicurato che non hanno intenzione di vietarlo, ma allo stesso tempo hanno intenzione di imporre norme rigorose che potrebbero ostacolarne il progresso.

Recentemente inoltre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato un team nazionale di applicazione delle criptovalute per reprimere l’uso delle criptovalute per attività illegali. Oltre a ciò, la causa di sicurezza contro XRP e Ripple ha anche causato molte controversie in cui ex e attuali regolatori hanno chiesto maggiore chiarezza all’organismo di regolamentazione.

In Corea del Sud, il governo ha imposto una nuova serie di regolamenti che hanno costretto gli scambi crittografici più piccoli a chiudere. A partire dal prossimo anno, il Paese prevede inoltre di imporre una tassazione del 25% anche sulle transazioni crittografiche.