Il mercato degli oggetti da collezione crittografici rilasciati come token non fungibili, solitamente noti con l’acronimo NFT, è esploso soprattutto in questi primi nove mesi del 2021, con 2,5 miliardi di dollari di volume di transazioni. Il boom ha anche visto gli appassionati di NFT riscoprire alcuni dei primi token non fungibili, spingendo il valore di questi oggetti da collezione crittografici a livelli finora sconosciuti. Uno di questi primi progetti NFT è CryptoPunk: un insieme di avatar basati su pixel generati casualmente. Alcuni dei CryptoPunk più rari e desiderabili sono stati venduti per milioni di dollari.

Ma partiamo dalle basi: cosa sono i CryptoPunk? Creata dallo studio di sviluppo Larva Labs, CryptoPunk è una serie di 10.000 immagini tokenizzate come NFT sulla blockchain di Ethereum. Un NFT è effettivamente un atto di proprietà di un oggetto digitale e, in questo caso, detenere un NFT CryptoPunk significa che sei l’unico proprietario di un avatar pixel unico nel suo genere.

CryptoPunk è stato rilasciato gratuitamente nel 2017. Lo standard di token non fungibile ERC-721 di Ethereum non era nemmeno una cosa concreta all’epoca, e il team di due persone di Larva Labs li rilasciò come esperimento. I proprietari di portafogli Ethereum hanno acquistato i 9000 CryptoPunk rilasciati al pubblico, mentre Larva Labs ha tenuto per sè gli altri 1000.

Il volume di transazioni attorno agli NFT è poi andato aumentando gradualmente nei successivi tre anni, ma è stato solo tra la fine del 2020 e soprattutto l’inizio del 2021 che la domanda è salita alle stelle per questi oggetti da collezione digitali, portando a vendite NFT multimilionarie e aste da Christie’s e Sotheby’s. Ma cosa c’è di così speciale in questi CRptoPunk? Una delle principali caratteristiche che guida la domanda di CryptoPunk è che sono tra i più antichi progetti NFT in circolazione e il primo set di immagini del profilo generate casualmente, hanno ispirato una marea crescente di set NFT di immagini del profilo ed ha anche alcuni proprietari di alto profilo, come il rapper Jay-Z e l’influencer e investitore Gary Vaynerchuk.

Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts – from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu — VisaNews (@VisaNews) August 23, 2021

Inoltre, ci sono chiari differenziatori che rendono alcuni CryptoPunk più desiderabili e preziosi per i collezionisti. Gli avatar alieni sono le più rare delle immagini randomizzate e, come tali, i CryptoPunk alieni sono tra i NFT più costosi venduti fino ad oggi. Anche i disegni di scimmie e zombi sono richiesti. Ma come acquistarli? Tutti i CryptoPunk sono visibili su OpenSea, il principale mercato secondario per NFT, ma è possibile acquistarli solo attraverso il sito Web di Larva Labs.

Per accedere bisognerà possedere un portfolio crittografico Ethereum, tramite cui fare offerte, acquistare e vendere CryptoPunk attraverso il sito ufficiale. Utilmente, Larva Labs ha un pratico tracker che ti consente di vedere tutti i punk elencati in ordine di prezzo, dal più economico al più costoso.

Quali sono le prospettive per CryptoPunk? Non c’è modo di dire se l’attuale livello di domanda continuerà, ma il prezzo entry-level per i CryptoPunk sta attualmente continuando a salire. Il prezzo minimo ha raggiunto 100.000 dollari all’inizio di agosto 2021 e ha superato i 150.000 pochi giorni dopo, mentre ora è ben oltre i 200.000 dollari. Anche un gigante dei servizi finanziari “classici” come Visa è diventato l’improbabile proprietario di un CryptoPunk alla fine di agosto 2021, definendo l’NFT un “artefatto commerciale storico” e suggerendo che “gli NFT svolgeranno un ruolo importante nel futuro della vendita al dettaglio, dei social media, dell’intrattenimento e del commercio”.

Larva Labs ovviamente non rilascerà più altri CryptoPunk, dato che gran parte del loro fascino è che sono limitati nell’offerta e sono tra i più antichi NFT in circolazione. Invece, la società ha iniziato a passare ad altri progetti, come Meebits del 2021,un set di 20.000 avatar voxel 3D creati nello stesso spirito di CryptoPunk.