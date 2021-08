Cuba riconoscerà e regolementerà le criptovalute

Sembra che anche il governo cubano sia in procinto di riconoscere e regolamentare le criptovalute sull’isola caraibica. Una risoluzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di Cuba afferma che il Banco Central de Cuba (BCC), la banca centrale del Paese, svilupperà una serie di regole per l’uso delle criptovalute e definirà come concedere licenze ai fornitori di servizi correlati.

Come riportato da AlJazeera e Associated Press via Bloomberg, secondo l’esperto di criptovalute e programmatore Erich García alcuni cubani già oggi utilizzano le criptovalute per effettuare acquisti online – spesso ricorrendo alle giftcard di alcuni exchange online – e come mezzo di pagamento, per aggirare l’embargo statunitense oppure per ricevere le rimesse dagli espatriati – con rimesse intendiamo tutte le possibili forme d’invio di denaro dall’estero da parte di emigrati alle loro famiglie e/o per costituzione di fondi in patria.

Vista della Av. Malecón, La Habana, Cuba. Fonte: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

La Banca Central de Cuba, afferma il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, può “per motivi di interesse socio-economico” autorizzare l’uso di determinati beni virtuali nelle transazioni commerciali e anche “concedere una licenza ai fornitori di servizi di beni virtuali per operazioni relative ad attività finanziarie, di scambio e di raccolta o pagamenti”. Un’eventualità che molti cubani conosco bene, come quando sono stati costretti a smettere di accettare depositi bancari in dollari statunitensi a causa di restrizioni più severe imposte dagli Stati Uniti nel corso della presidenza Trump.

In attesa di scoprire quali sviluppi avrà l’annuncio per Cuba e i suoi abitanti, seguiamo con interesse la situazione di El Salvador: il Bitcoin sarà introdotto come valuta legale nei primi giorni di settembre, nel frattempo le rimesse hanno subito un’impennata. Non sono mancate anche delle proteste contro il governo Bukele, responsabile della “ley Bitcoin”.