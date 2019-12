Cyber Week ePrice, sconti fino al 50% su SSD, software, videogiochi e accessori

Passato il Black Friday 2019, si guarda già al futuro, ma se si parla di Eprice c’è ancora tanta, ma tanta tecnologia da mettere ancora in sconto. Il popolare rivenditore online, infatti, sembra proprio non voler chiudere le promozioni ed ha appena inaugurato una nuova settimana di offerte e sconti, tutte dedicate alla tecnologia ed ai videogame, con promozioni eccezionali (fino al 50% di sconto!) su SSD, software, videogame e molto di più.

Si tratta della Cyber Week di ePrice, con promozioni che andranno avanti fino alla fine della settimana, e che vi daranno la possibilità di acquistare, a prezzi eccezionali, i primi regali per il vostro Natale. L’offerta, ovviamente, riguarda prodotti in quantità limitate e la promozione stessa, come detto, è a tempo, per cui se siete alla ricerca proprio di questi specifici articoli il nostro consiglio è di acquistare senza indugio, anche perché è plausibile che, visti gli ottimi tagli di prezzo, molti degli articoli più interessanti vadano ben presto esauriti!

Come sempre, abbiamo selezionato per voi quelli che sono gli articoli su cui dovete per forza tenere gli occhi puntati offrendovi, per altro, anche una comoda lista delle promozioni divise per categoria, così da rendervi la ricerca del regalo perfetto ancora più semplice e veloce. Ed a proposito di festività, prima di lasciarvi allo shopping su ePrice, vi ricordiamo che noi di Tom’s saremo in prima linea anche per aiutarvi nella scelta degli ormai vicinissimi regali di Natale di quest’anno! Per rimanere aggiornati sui nostri consigli per gli acquisti, dunque, non dovrete far altro che seguire la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

Infine, iscrivetevi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno non solo oggi, ma anche nei restanti giorni dell’anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

SSD

Hardware & Software

Gaming

Smart TV

Altre offerte

Offerte per categoria

