Le Smart TV in 8K, ovvero la risoluzione attualmente più alta sul mercato, non sono normalmente alla portata di tutti, dato che il loro valore si aggira sui 2.000 euro. E se vi dicessimo che potete acquistarne una a meno di metà prezzo? Ebbene, grazie allo sconto di Amazon sulla Samsung TV Neo QLED Series 7 è possibile!

La magnifica Smart TV 8K da 55″ è, infatti, scontata a soli 899,00€ invece di 2.199,00€, consentendovi così di risparmiare ben 1.300,00€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio completamente gratuito.

Questa Smart TV presenta una qualità tale da avere davvero pochi concorrenti sul mercato. Ciò è possibile in larga parte grazie alla tecnologia Quantum Matrix, la quale vi permetterà di godere di ogni minimo dettaglio, esaltando sia le scene più luminose che quelle al buio, offrendovi sempre il massimo della risoluzione.

Il pannello della Neo QLED Series 7 supporta poi la mappatura tonale dinamica di HDR10+, che regolerà automaticamente i colori e il contrasto di ogni scena. A prescindere dal contenuto che starete guardando, dunque, vi troverete dinanzi a immagini perfette, paragonabili solamente a quelle di uno schermo cinematografico.

Samsung ha puntato, però, anche sul comparto acustico, rendendo la Smart TV compatibile con le tecnologie Dolby Atmos e OTS Lite. L’audio surround in 3D vi farà immergere completamente nei film o serie tv che state guardando, facendovi sentire veramente parte dell’azione tramite un suono a 360°.

Infine, non possono ovviamente mancare le funzionalità smart: il sistema operativo Smart Hub di Samsung vi permetterà di accedere in un lampo ai vostri contenuti preferiti, oltre a includere tutte le applicazioni e piattaforme streaming di cui potrete aver bisogno, come Netflix, Disney+, DAZN e molte altre. Vi è poi il supporto all’app Smart Things, grazie alla quale riuscirete a controllare tutti i dispositivi connessi alla smart home in casa vostra semplicemente tramite il telecomando o i comandi vocali.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare subito i vostri acquisti. Sia lo sconto che le scorte disponibili, infatti, potrebbero esaurire in men che non si dica.

